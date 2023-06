Binswangen

06:00 Uhr

Wie der Binswanger Dorfplatz bald aussehen könnte

Plus Drei Optionen für das Zentrum und die Gemeindekanzlei stellte Architekt Michael Gumpp dem Gemeinderat vor. Die Diskussion findet aber erst kommende Woche statt.

Von Brigitte Bunk

Drei verschiedene Varianten, wie der Dorfladen in Verbindung mit der Gemeindekanzlei gebaut werden könnte, stellte Architekt Michael Gumpp dem Gemeinderat Binswangen am Dienstag vor. Als Basis nahm er die Variante des Dorfladens samt Bäckerei-Café, wie sie in der Bürgerversammlung vergangenes Jahr vorgestellt wurde. Um die Vorschläge entsprechend ausarbeiten zu können, war er auch vor Ort bei der Firma Wanzl in Leipheim. Die haben solche sieben Tage die Woche und 24 Stunden am Tag geöffneten Läden bereits umgesetzt. Bezüglich des Standorts schaute sich Architekt Gumpp die Gegebenheiten vor Ort an sowie im Bayern-Atlas Karten, die zeigen, wie sich die Gemeinde seit dem 19. Jahrhundert entwickelt hat. Er suchte den „Impuls aus dem Alten fürs Neue“.

Verschiedene Ideen für den Neubau in Binswangen

Seit 2017 werde überlegt, was mit dem ehemaligen Bankgebäude gemacht werden solle, erläuterte der Architekt weiter. Er habe die Auskunft erhalten, dass der Verein der Jugendlichen, der Stützpunkt, woanders seine Räume bekomme, doch die Frage sei: „Was macht man mit dem Gebäude? Es zeitgemäß renovieren oder wird es abgebrochen?“ Definitiv brauche die Gemeinde einen größeren Sitzungssaal, dazu die Amtsstube des Bürgermeisters. Seine Vorschläge, die er anschließend präsentierte, zeigten insbesondere zusätzlich ein Foyer und eine Teeküche, wo kleine Veranstaltungen realisiert werden könnten. Und, ebenso wie im Dorfladenbereich Toiletten, die bei Festen auch vom Dorfplatz aus erreicht und genutzt werden könnten. Wobei die von der Anzahl bei größeren Veranstaltungen nicht ausreichen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

