Es war viel los in der Pfarreiengemeinschaft Bliensbach

In den sechs Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft Bliensbach hat sich viel getan im abgelaufenen Jahr 2024. Die beiden Geistlichen Pater Tomasz Wesolowski und Pfarrer Alois Roßmanith sowie Diakon Jürgen Brummer dankten am Schluss des Jahresschlussgottesdienstes den Gläubigen für ihr Mittun und Mitfeiern und das große Engagement in der Kirche und den Pfarrgremien. In einem Rückblick wurde auf das abgelaufene Jahr geschaut.

2004 war wieder viel los in der Pfarreiengemeinschaft Bliensbach. Die vielen Gottesdienste, Aktionen und Aktivitäten seien „ein Zeichen, dass wir eine lebendige Gemeinschaft sind“, so Pater Tomasz Wesolowski. In den Jahreschlussmessen sagten die beiden Geistlichen Pater Tomasz und Pfarrer Roßmanith sowie Diakon Jürgen Brummer Dank für die Mitarbeit während des ganzen Jahres.

Die Ministrantenwallfahrt nach Rom war ein großes Ereignis

Das Großereignis im Jahr 2004 war die Ministrantenwallfahrt nach Rom. Beim Ministrantencup gab es Platz vier und fünf für die Minis. Diakon Jürgen Brummer feierte seinen 50. Geburtstag, und Dekan Werner Dippel sein 25jähriges Priesterjubiläum in Laugna. Den Abschluss der langjährigen Renovierung der Osterbucher Pfarrkirche wurde mit dem Augsburger Bischof Bertram Meier gefeiert.

In der Pfarrei Bliensbach erhielten vier Kinder das Sakrament der Taufe. Zwei Paare schlossen den Bund fürs Leben. Zum ersten Mal an den Tisch des Herrn traten fünf Kinder, 18 Kinder erhielten das Sakrament der Firmung und fünf Mitbürgerinnen und Mitbürger wurden zu Grabe getragen.

In der Pfarrei Prettelshofen wurden vier Kinder getauft, sechs Kinder erhielten die Erstkommunion, zehn Kinder wurden gefirmt. Sechs Angehörige der Pfarrei starben.

In der Pfarrei Hirschbach wurden sechs Kinder getauft, fünf Kinder erhielten die Firmung und zwei Mitbürger wurden zu Grabe getragen.

In Laugna gab es sechs Taufen, ein Kommunionkind, sechs Firmlinge, zwei Eheschließungen und drei Beerdigungen.

In Modelshausen wurden fünf Kinder getauft, zwei empfingen die Erstkommunion, drei wurden gefirmt. Zudem schlossen zwei Paare in der Kirche den Bund der Ehe.