Briefmarken-Börse: Am Sonntag wird in Wertingen gesammelt und getauscht

Was macht in der heutigen Zeit eine Bruderschaft? Und was haben Gleitschirmpiloten mit Thermik zu tun? Im Rahmen der Serie „Was macht eigentlich ... ?“ stellen wir Vereinigungen aus dem ganzen Landkreis Dillingen vor, die es eher selten gibt.

„Philatelistische Sammlergilde Wertingen“. Das klingt altertümlich und für den Laien dürfte nicht gleich klar sein, worum es sich hierbei handelt. Doch der Verein bezeichnet sich auch anders. Nämlich als „Briefmarkenfreunde Wertingen“. Und schon ist klar, um was es geht.

Leidenschaftliche Sammler nehmen weite Fahrten nach Wertingen in Kauf

Der 46-jährige Daniel Debler ist seit 2008 Vorsitzender des Vereins und Hauptorganisator der Briefmarkenschau mit Tauschtag in Wertingen, die am Sonntag stattfindet. Circa 18 Mitglieder zählen zu dem Zusammenschluss, der bereits 1942 ins Leben gerufen wurde. Der Begriff „Philatelie“, auch bekannt als Briefmarkenkunde, meint das Sammeln von Briefmarken. Die Vereinsmitglieder kämen Debler zufolge aus der Region, aber auch von weiter weg, wie beispielsweise aus Mering oder dem Bayerischen Wald. Für die Sammelleidenschaft nehme man gerne Zeit und auch weitere Fahrten in Kauf. So kommen zur Briefmarkenausstellung in Wertingen auch Händler, die nicht Mitglied der Sammlergilde sind. „Der Weiteste kommt bis aus Bad Aibling“, so Vorsitzender Debler.

Doch es geht nicht nur um Briefmarken. „Wir sind Sammler der verschiedensten Objekte“, sagt der Wertinger. Darunter können Ansichtskarten, Münzen oder auch Sterbebildchen sein. Ein Vereinsmitglied sammle etwa alles rund um das Land Brasilien. Neben dem Hobby des Sammelns selbst gehören zu den Aktivitäten der Gilde aber auch Vereinsausflüge wie der gemeinsame Besuch der Briefmarkenbörse in Ulm im Oktober. Man treffe sich zudem jeden dritten Mittwoch im Monat ab 19 Uhr im Landgasthof Stark in Gottmannshofen, so Debler. An diesen Abenden sitzen die Mitglieder gesellig zusammen und fachsimpeln über mitgebrachte Sammelstücke, wie beispielsweise eine hinterlassene Briefmarkensammlung. Auch kämen gelegentlich Besucher und Besucherinnen, welche die Einschätzung des Vereins benötigen.

Wie viel ist Opas Briefmarkensammlung wert?

Debler beschreibt ein Beispiel: Oft hat der Opa eine große Briefmarkensammlung, und die Angehörigen wissen nicht, was sie mit dieser anfangen sollen. Die Sammlergilde kann in solchen Fällen weiterhelfen, etwa beim Vermitteln an entsprechende Händler oder Interessenten. Oft seien die Sammlungen nicht viel wert. Es gebe jedoch Ausnahmen. Der Wert hänge stark von Alter, Seltenheit, Zustand und Nachfrage ab. Marken aus der Bundesrepublik „von 1950 bis kurz vor der Euroeinführung sind eher Massenware“, so Debler. Hier sei es eher unwahrscheinlich, dass sich darunter eine Rarität befände. Wahrscheinlicher sei das bei Marken, die aus der Zeit vor 1945 stammen.

Debler selbst sei bereits von Kindheit an fasziniert von Briefmarken. Er sammle mehr „die Moderneren“, wie beispielsweise Plusbriefe. Ein toller Fund sei ein Plusbrief ohne Matrixfeld im Wertstempel gewesen. Der Wert liege ihm zufolge auf jeden Fall im vierstelligen Bereich. Außerdem reizt ihn an dem Hobby, immer wieder Neues zu entdecken und andere Leute kennenzulernen.

Doch ist das Sammeln von Briefmarken noch zeitgemäß? Debler ist der Ansicht, dass der Nachwuchs fehle, es aber immer noch eine engagierte Nische von Sammlern gebe. Sein Sohn etwa lebe Deblers Hobby weiter. Außerdem würden immer wieder seltene und alte Marken auftauchen, die sehr wertvoll sein können, wie beispielsweise die „blaue Mauritius“ oder der „schwarze Einser“.

Am Sonntag ist Briefmarkenschau mit Tauschtag in Wertingen

Am Sonntag, 7. September, können Interessierte in die Welt des Sammelns eintauchen – ob Briefmarken tauschen, ein Pläuschchen mit Gleichgesinnten halten oder andere Sammelobjekte entdecken. Die Veranstaltung findet von 9 bis 14 Uhr im Foyer der Stadthalle Wertingen statt. Es werden Tauschtische mit Händlern und auch ein Münzhändler aus Lauingen vor Ort sein. Neben Bildpostkarten wird es einen Mix der verschiedensten Sammelgebiete auf 40 Ausstellungstafeln geben. Kleine Besucherinnen und Besucher können sich an einem Wühltisch mit den verschiedensten Briefmarken Erinnerungsstücke aussuchen und mit nach Hause nehmen. Für Getränke und Kaffee ist gesorgt.

Debler freut sich auf einen informativen Tauschtag und viele nette Begegnungen unter Sammelfreunden. Bei Fragen können sich Interessierte jederzeit unter der Mailadresse briefmarkenfreundewertingen@gmx.de oder der Nummer 017621528872 melden.