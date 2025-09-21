Dillingen und seine Soldaten feiern eine rauschende Ballnacht

Dass dieser Ball etwas Besonderes ist, kann man bereits am Eingang zum Dilinger Stadtsaal stehen. Dort stehen zwei Soldaten des Informationstechnik-Bataillons 292 mit Fackeln und empfangen die Gäste. Im Foyer ist der rote Teppich ausgerollt, die Besucher und Besucherinnen stimmen sich überwiegend mit einem Glas Sekt auf den Garnisonsball ein. Es ist der dritte Ball in Folge, zu dem die Stadt Dillingen und das IT-Bataillon gemeinsam eingeladen haben.

