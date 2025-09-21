Icon Menü
Bundeswehr: Dillingen und seine Soldaten feiern eine rauschende Ballnacht

Dillingen

Dillingen und seine Soldaten feiern eine rauschende Ballnacht

Der Garnisonsball im Stadtsaal ist ein gesellschaftliches Ereignis. Gäste erklären, warum sie unbedingt dabei sein wollen. Eine traurige Nachricht sorgt kurz für Stille.
Von Berthold Veh
    Der Garnisonsball im Dillinger Stadtsaal wurde zu einer rauschenden Ballnacht. Die Stadt Dillingen und das IT-Bataillon 292 feierten ihr Miteinander.
    Der Garnisonsball im Dillinger Stadtsaal wurde zu einer rauschenden Ballnacht. Die Stadt Dillingen und das IT-Bataillon 292 feierten ihr Miteinander. Foto: Berthold Veh

    Dass dieser Ball etwas Besonderes ist, kann man bereits am Eingang zum Dilinger Stadtsaal stehen. Dort stehen zwei Soldaten des Informationstechnik-Bataillons 292 mit Fackeln und empfangen die Gäste. Im Foyer ist der rote Teppich ausgerollt, die Besucher und Besucherinnen stimmen sich überwiegend mit einem Glas Sekt auf den Garnisonsball ein. Es ist der dritte Ball in Folge, zu dem die Stadt Dillingen und das IT-Bataillon gemeinsam eingeladen haben.

