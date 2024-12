Ein zauberhaftes Theaterstück der Freien Schule Lech-Donau

In der malerischen Kulisse der Bäldleschwaige erlebten die Zuschauer in diesen Tagen ein ganz besonderes Ereignis: Die erste Klasse der Freien Schule Lech-Donau präsentierte mit viel Herz und Hingabe das liebevoll einstudierte Theaterstück „Das Öchslein und das Eselein“. Unterstützt von den talentierten Flötenspielern der dritten Klasse, entführten die kleinen Schauspieler das Publikum in die besinnliche Atmosphäre der heiligen Nacht.

Das Stück, das die Geschichte der Tiere erzählt, die das Jesuskind in menschlicher Sprache begrüßen durften, berührte die Herzen der Anwesenden. Mit strahlenden Augen und voller Begeisterung schlüpften die Kinder in die Rollen der Tiere. Die musikalische Begleitung durch die Drittklässler verlieh der Aufführung eine besondere Note. Eltern, Geschwister und Freunde waren begeistert von der Kreativität und dem Engagement der Kinder.

Die Freie Schule Lech-Donau hat mit dieser Aufführung eigenen Angaben zufolge einmal mehr bewiesen, wie wichtig kreative Ausdrucksformen in der Bildung sind. Die Kombination aus Theater und Musik fördere nicht nur das Selbstbewusstsein der Kinder, sondern stärke auch den Gemeinschaftssinn und die Freude am gemeinsamen Schaffen.