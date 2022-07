Buttenwiesen

vor 5 Min.

Buttenwiesen braucht mehr Platz für kleine Kinder

Plätze in Kindergärten und Kinderkrippen sind in der Gemeinde Buttenwiesen sehr gefragt. Es gibt verschiedene Ideen, diese auszubauen.

Plus Mit ihren vier Kindergärten und zwei Krippen kommt die Gemeinde an ihre Grenzen.Kurz- und langfristige Vorhaben sollen Abhilfe schaffen. Welche Hindernisse noch zu überwinden sind.

Von Birgit Alexandra Hassan

Mit zwölf Plätzen rief der Arbeitersamariterbund (ASB) Wertingen vor 15 Jahren in Lauterbach im Lauterbacher Schulgebäude eine Kinderkrippe ins Leben. Heute werden in der „Flohkiste“ insgesamt 39 Krippenkinder betreut. Allerdings eine Straße weiter, im Obergeschoss des Lauterbacher Kindergartens. Eine „provisorische Notgruppe“ nennt das Dillinger Jugendamt die Einrichtung und drängt darauf, wie geplant wieder zurück in das Schulgebäude zu ziehen. Dieses hat die Gemeinde mittlerweile allerdings an die Waldorfinitiative Buttenwiesen vermietet.

