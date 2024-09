Buttenwiesener Dutch-Oven-Profi im Fernsehen: So liefen die Dreharbeiten

Zehn Dutch Oven statt Urlaubsgepäck: Damit war der Laderaum von Andreas Bauers Transporter prall gefüllt, als er sich Anfang Juni von Buttenwiesen aus auf den Weg an die italienische Adria machte. Bevor er die rund 500 Kilometer lange Reise in Richtung Süden antrat, hielt Bauer in Biberbach beim Metzger seines Vertrauens. „Da weiß ich, was ich habe“, sagt er. „Und außerdem: Was heißt Roulade auf Italienisch?“ Im gefrorenen Zustand transportierte er Fleisch für zehn Gerichte – darunter ein Rouladentopf – auf den Campingplatz: Dort stand der Buttenwiesener für die Fernsehsendung „Bella Italia – Camping auf Deutsch“ kochend vor der Kamera.

Laura Gastl