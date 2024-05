Buttenwiesen

18:40 Uhr

Buttenwiesens Bürgermeister schüttelt Kopf über Vorgaben und fehlende Zuschüsse

Plus Die Gemeinde Buttenwiesen verabschiedet seinen Haushalt mit einer hohen Kreditaufnahme. Bürgermeister Kaltner fordert bei staatlichen Auflagen ein "radikales Gegensteuern".

Von Birgit Alexandra Hassan

Er ist auf den Weg gebracht. Einstimmig. Der Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Buttenwiesen mit einem Gesamtvolumen von knapp 30 Millionen Euro, einem Verwaltungshaushalt von rund 18,7 Millionen und einem Vermögenshaushalt von circa 11,2 Millionen Euro. Und einer Kreditaufnahme von fast vier Millionen Euro. Letzteres lässt den diesjährigen Haushalt in der Zusamgemeinde zu einem "schwierigen Haushalt" werden, wie ihn Bürgermeister Hans Kaltner bei der Verabschiedung am Montagabend nennt. Gefasst liest Kaltner seine Rede dazu vor. Gleichzeitig ist ihm die Wut über die bis jetzt nicht gezahlten Zuschüsse und gleichzeitig vorhandenen Vorgaben anzumerken. In einzelnen Punkten spricht er sie auch sehr direkt an.

Buttenwiesen zahlt hohe Kreisumlage an Landkreis Dillingen

Mehrmals habe der Hauptausschuss den Haushaltsentwurf vorberaten und notwendige Kürzungen vorgenommen. "Sehr empfindlich" komme die Gemeinde dieses Jahr an ihre finanziellen Grenzen angesichts der Vielzahl an bereits durchgeführten und noch laufenden Baumaßnahmen. Gleichzeitig bringt die "erfreulich hohe Gewerbesteuer" im Jahr 2023 von über acht Millionen Euro mit sich, dass die Gemeinde dieses Jahr eine sehr hohe Kreisumlage, die im Landkreis Dillingen seit Jahren laut Kaltner bei sehr hohen 49,75 Prozent liegt, von über fünf Millionen Euro zu zahlen hat. "Hier erfolgte leider durch den Landkreis keine Reduzierung, obwohl die Bezirksumlage, die in der Zahlung der Kreisumlage enthalten ist, um 1,5 Punkte gesenkt wurde", stellte Hans Kaltner gegenüber seinem Gemeinderat klar.

