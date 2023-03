Buttenwiesen

Buttenwiesens Jugendliche haben klare Aufträge für den Gemeinderat

Plus Rund 65 Jugendliche kommen zur ersten Jungbürgerversammlung in Buttenwiesen. Von Verkehr bis Disco haben sie genaue Vorstellungen, wie sich ihr Ort verbessern soll.

Hocherfreut zeigten sich Bürgermeister Hans Kaltner und Jugendreferent Daniel Uhl, weil rund 65 Jugendliche zur ersten Buttenwiesener Jungbürgerversammlung in den Kaisersaal gekommen waren. Uhl betonte: "Danke, dass ihr gekommen seid und euch nicht egal ist, was in der Gemeinde geschieht; dass ihr euch einbringen wollt." Zu den vielen, die bereits in Vereinen aktiv sind, sagte der Rathauschef außerdem: "Wir brauchen Jugendliche, die gemeinsam mit den Älteren das Ehrenamt machen."

