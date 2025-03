Das interkommunale Projekt „Bürgerwind am Rohrholz“ nimmt weiter Fahrt auf

Drei Gemeinden – Kühlenthal, Ehingen und Buttenwiesen – haben sich vor nunmehr fünf Jahren entschieden, gemeinsam mit der Firma GP Joule einen interkommunalen Windpark zu errichten. „Bürgerwind am Rohrholz“ nennt sich das Gemeinschaftsprojekt, das kontinuierlich voranschreitet. Schnell oder langsam? Das kommt auf den Blickwinkel an, wie sich bei der – vermeintlich – letzten Abstimmung über den Teilflächennutzungsplan zeigte. Möglichst bald könne man sich konkret über die Bürgerbeteiligung unterhalten, so Buttenwiesens Bürgermeister Hans Kaltner bei der gemeinsamen Gemeinderatssitzung: „Das Interesse ist überraschend groß.“

