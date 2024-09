Das Schicksal der jüdischen Familie Einhorn aus Buttenwiesen

Das „Bender-Haus“ am Marktplatz kennen fast alle Buttenwiesener. Bis 2002 war in diesem Gebäude eine beliebte Drogerie samt Fotogeschäft untergebracht. Doch dieses Haus kann noch viel mehr erzählen, denn es wurde 1712 erbaut und gehört zu den ältesten Gebäuden in Buttenwiesen. Mehr darüber können Interessierte am nun anstehenden Themensonntag erfahren.

Mehrere Generationen der jüdischen Familie Einhorn lebten im besagten Anwesen. In den Jahrzehnten vor 1900 zog Heinrich Einhorn von dort los, um seine Waren als Hausierhändler in den Dörfern der Umgebung zu verkaufen. Sein Sohn Isidor gründete um 1900 eine Drogerie – für die damalige Zeit eine innovative Idee, denn Arzneien, Fotoartikel, Backpulver und dergleichen gab es in einem Dorf wie Buttenwiesen bis dato nicht zu kaufen. Entsprechend florierte das Geschäft am Marktplatz und zählte zu den besten Adressen der Buttenwiesener Geschäftswelt. Leider starb Isidor Einhorn bereits 1923, sodass seine Witwe Berta die Drogerie an die Familie Bender verpachtete. Aufgrund der zunehmenden Entrechtung sah sie sich 1937 genötigt, das Haus zur Finanzierung der Emigration zu veräußern und Buttenwiesen zu verlassen.

Jüdisches Leben florierte einst in Buttenwiesen

Hausierhändler mit kärglichem Einkommen, erfolgreicher und ins Dorfleben integrierter Geschäftsmann, Verfolgung und Flucht – damit steht das Familienschicksal der Einhorns sinnbildlich für die jüdische Geschichte Buttenwiesens. In drei szenischen Führungen können die Besucherinnen und Besucher des Themensonntags des Lernorts Buttenwiesen die Familie Einhorn kennenlernen. Heinrich Einhorn (gespielt von Mathias Kotonski) erzählt von seinem entbehrungsreichen Leben als Hausierhändler, sein Sohn Isidor (Thomas Havelka) ist am Vortag der Drogerie-Eröffnung ziemlich aufgeregt und Berta Einhorn (Marlies Landherr) beklagt bitterlich, dass sie ihren geliebten Heimatort Buttenwiesen verlassen muss. Zwischen den Schauspielszenen informiert Bernhard Hof über die historischen Hintergründe der Personen und der Drogerie Einhorn.

Info: Der Themensonntag des Lernorts Buttenwiesen findet am 29. September statt. Die Schauspielführungen sind um 14 und um 15.30 Uhr angesetzt. Treffpunkt ist jeweils am Louis-Lamm-Platz. Auch das jüdische Ensemble hat von 14 bis 17 Uhr zur Besichtigung geöffnet, dazu gehört Mikwe, jüdischer Friedhof und die Ausstellung in der ehemaligen Synagoge. (AZ)