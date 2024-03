Buttenwiesen

vor 18 Min.

Die Vorzeichen sind gut für ein modernes Seniorenhaus in Buttenwiesen

Plus Von Minister Lauterbach kommen positive Signale für die Einrichtung einer "stambulanten" Betreuung, erläutert Rathaus Kaltner in der Bürgerversammlung.

Von Günter Stauch

Die Gemeinde Buttenwiesen bekommt womöglich bald ein modernes Seniorenhaus mit einem neuen, wegweisenden Pflegekonzept. Freudestrahlend übers ganze Gesicht hat jetzt Bürgermeister Hans Kaltner bei der siebten und letzten Bürgerversammlung über die Neuigkeiten zur Entwicklung der Altenpflege und damit die Möglichkeit einer Umsetzung des langjährigen Projekts eines Zentrums in der Ortsmitte informiert.

Im gut besetzten Kaisersaal beim Rathaus, was im Übrigen auch für die Veranstaltungen in den anderen sechs Ortsteilen gilt, bezog sich der Rathauschef vor allem auf eine Pressekonferenz von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach Mitte der Woche. Dieser hatte sich dort offen für neue Lösungen bei der Altenversorgung gezeigt. Auch für die stambulante Betreuung, eine Mischform von stationärer und ambulanter Unterbringung. Also ein Angebot für Menschen, die noch nicht in ein Pflegeheim wollen, aber auch nicht mehr zu Hause leben können.

