Ein jüdisches Konzert der Zuversicht im Bürgersaal

Yoed Sorek aus Jerusalem spielt in der Zusamgemeinde anrührende und fröhliche Lieder. Das Engagement für ein friedliches Zusammenleben sei immer noch immens wichtig.

Im Bürgersaal der Gemeinde Buttenwiesen sind verschiedenste Menschen versammelt. Die Gäste warten und reden dabei über Gott und die Welt. Die Lichter sind bereits auf die leere Bühne gerichtet. Nur noch der Künstler fehlt. Als ein sanfter Gesang einsetzt, wird es ruhig. Mit den Worten „Shalom Aleichem“, der Friede sei mit euch, begrüßt Yoed Sorek sein Publikum mit einem Lied und betritt die Bühne. Als die letzten Töne verklingen, herrscht Stille.

So beginnt das Konzert des 43-jährigen Troubadours aus Jerusalem. Am 6. Themensonntag des Lernorts Buttenwiesen steht einiges auf dem Programm. Neben der Besichtigung des begehbaren Denkmals Mikwe, dem jüdischen Friedhof und der Ausstellung zum Thema „Eine Pforte des Himmels – mitten im Ort“ sind auch drei Führungen geplant. Zwei Führungen werden von der Referentin Maria Kastner geleitet, an welche sich jede und jeder Interessierte anschließen kann. Dabei kann man einen Einblick in das christlich-jüdische Zusammenleben aus vergangener Zeit erhaschen. Denn durch einige Anstrengungen und dem Erhalt der Synagoge, Mikwe und dem Friedhof, sei deren Geschichte bis heute bewahrt worden, so Berhard Hof, der Beauftragte für jüdisches Erbe und Erinnerungskultur der Gemeinde Buttenwiesen. Die dritte Führung wird von dem Gemeindearchivar Dr. Johannes Mordstein für den Heimatverein Landkreis Augsburg abgehalten. Im Anschluss an die Führungen ist das Konzert mit Kantor Yoed Sorek angesetzt.

Ein Kantor solle "ein paar Haare auf den Wangen haben"

Die eingeladenen Ehrengäste, darunter etwa stellvertretender Landrat Alfred Schneid und der ehemalige Vorstehende der Augsburger Synagoge und Leiter der Ensemblegruppe Feygele, Josef Strzegowski begrüßt Buttenwiesens Bürgermeister Hans Kaltner, nach dem musikalischen Einstieg des Musikers persönlich. Insgesamt sind um die 100 Zuhörer und Zuhörerinnen erschienen.

Einigen Besuchern und Besucherinnen des Themensonntags 2021 ist Yoed Sorek vielleicht noch in Erinnerung geblieben, als er zur Feier der „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ aufgetreten ist. Der Musiker sagt, er freue sich wieder hier zu sein. „Ich merke gleich, dass ich in Bayern bin. Die Gesichter sind hier so fröhlich“. Vorab erklärt er seine Rolle als Kantor. Dabei ginge es nicht nur um das Abliefern der Segenssprüche, sondern auch um das Gespräch, dass mit den Zuhörern und Zuhörerinnen entsteht. In einem Gespräch mit unserer Redaktion erklärt er, da die Gemeinde nicht alle Lieder vortragen könne, würde er als Vorbeter für sie die Gebete singen und die Gemeinde müsse nur auf „Gesegnet seist du Ewiger“ antworten: „Gesegnet sei er und sein Name“. Trägt der Kantor die Gebete inbrünstig genug vor, fühlt die Gemeinde, dass für sie gebetet wurde. Deswegen solle der Kantor auch „ein paar Haare auf den Wangen haben“. Das bedeutet, er dürfe nicht zu jung sein, erklärt Sorek.

Yoed Sorek selbst ist Teil der liberalen jüdischen Gemeinde Hannover. Zum einen sei man liberal gegenüber anderen Glaubenswegen. Die Spiritualität wird als Grundbedürfnis angesehen. Dabei sei auch unwichtig, welchem Geschlecht man sich zuordne. „Jeder sollte gleichbehandelt werden“.

Trotz technischer Probleme am Anfang, lässt sich der erfahrene Musiker nicht aus der Ruhe bringen. Das bunte Arrangement an Liedern ist mal fröhlich, mal traurig und so haben die Leute mal Lachtränen in den Augen, mal ist ein Schniefen zu hören. Sind die Lieder jiddisch, könne man einige Worte aus dem Kontext heraus verstehen, berichtet eine Zuhörerin. Die wichtigsten Schlüsselworte übersetzt der Kantor zwischendurch. Sind die Lieder gänzlich hebräisch, dann umschreibt er mit wenigen Worten den Inhalt des Liedes. In seiner Vorstellung nimmt er das Publikum mit, fordert sie zum mitklatschen und mitsingen auf. Die Lieder sind eingängig und so können auch Leute, die erstmals jüdische Kultur schnuppern, mitmachen. Die eine oder andere Person summt mit. Andere dagegen sind textsicher und singen die Refrains mit.

Nicht überall können Juden die Kippa ungestört tragen

Sorek erzählt, er möchte Leute erreichen, die sich noch nicht die Zeit nehmen, um sich mit dem Thema der jüdischen Kultur und der Diskriminierung auseinander zu setzen. Es sei immer wichtig. Man würde sehen, wie Buttenwiesen immer noch durch die von Gewalt an Juden entstanden Narben geprägt sei. Es sei für Vertreter der jüdischen Religionsgemeinschaft nicht sicher genug, eine Kippa in der Öffentlichkeit zu tragen, erzählt ein Mitglied der jüdischen Gemeinschaft Augsburg. Der Musiker Yoed Sorek erklärt, jeder solle sich im Rahmen seiner Möglichkeiten engagieren. „Das wertvollste Gut, das wir heutzutage haben, ist unsere Zeit“ sagt Sorek mit einem Blick auf alle Anwesenden.

Von Gemeinde Buttenwiesen, wo sich Kirche und Synagoge so nah waren, gehe zeitgleich ein Zeichen der Hoffnung für ein harmonisches Zusammenleben aus. „Der Lernort ist eine reflektierte, mutige und beeindruckende Aktion an einem Ort, der hoffentlich einen Impuls für das Lernen und Lieben sein wird“.