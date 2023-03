Es gibt Pläne für eine Festhalle an der Riedblickhalle

Plus Auf dem Areal in Buttenwiesen soll auch ein Biergarten entstehen. Doch erst muss die Architektenfrage geklärt werden. Und das ist verworren.

Um die Pläne für eine Festhalle an der Riedblickhalle ging es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Buttenwiesen. Um Klarheit in die Angelegenheit zu bringen, stand eine formlose Bauvoranfrage auf der Tagesordnung. Der Unterthürheimer Helmut Braun will eine Festhalle für Gastronomie mit Marktverkauf regionaler Produkte sowie einer Metzgereifiliale bauen und dort auch einen Biergarten betreiben.

Wegen der geplanten Festhalle gibt es Gerüchte in Buttenwiesen

Nachdem das Gewerbegebiet Mühlanger in Frauenstetten, die Zusaminsel, die Untere Wirtschaft und die Markthalle in Unterthürheim als Standorte ausgeschlossen wurden, sei die Riedblickhalle ins Gespräch gekommen, fasste Bürgermeister Hans Kaltner rückblickend zusammen. Die Antwort von Landrat Leo Schrell auf die entsprechende Bauvoranfrage aus dem Jahr 2020 war, dass das Vorhaben nur unter Auflagen umgesetzt werden könne. Die nachfolgende Diskussion machte klar, wie wichtig es war, dass das Thema nun im Gremium auf den Tisch kam. Nicht allein, weil Bürgermeister Kaltner dem Gerücht widersprechen wollte, dass er ein persönliches Problem mit dem Antragsteller habe. Abgesehen davon, dass dem nicht so sei, meinte er: "Hier geht es um Baurecht, nicht darum, ob sich zwei Personen mögen oder nicht."

Es geht um das planerische Urheberrecht für die Riedblickhalle

Ein zentrales Problem: Das Urheberrecht der Gestaltung liege beim Architekten, der die prämierte Riedblickhalle geplant hatte. Nur er dürfe weitere Planungen vornehmen oder müsse zustimmen. Der Antragsteller jedoch hatte einen anderen Architekten beauftragt, dessen Entwürfe rundweg abgelehnt wurden. Während Helmut Braun erklärte, dass er beim vorgeschriebenen Architekten telefonisch angefragt habe und die Antwort bekam, dass dieser nur für Kommunen arbeite und Großbauten erstelle, habe er nach einem Gespräch mit der Buttenwiesener Bauverwaltung einen Architekten gesucht, der die notwendigen Zeichnungen erstellt. Auf Nachfrage von Bürgermeister Kaltner habe der Architekt der Riedblickhalle jedoch erklärt, dass keiner aus seinem Büro den Auftrag Brauns abgelehnt habe. Letztendlich soll die Angelegenheit nun geklärt werden, indem sich alle Beteiligten an einen Tisch setzen.

