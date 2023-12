Herzliche Stimmung auf Buttenwiesens Weihnachtsmarkt

Die örtlichen Vereine bieten ein Rundum-Paket mit Angeboten für alle Sinne. Wem kalt ist, findet auch so manches warme Plätzchen.

Bereits zum zweiten Mal findet der Weihnachtsmarkt Buttenwiesen am Marktplatz rund um das Kriegerdenkmal statt. Davor zog sich der Markt vom Rathausplatz bis rund um das Bürgersaalgebäude. Nun ist es anders. Der Weihnachtsmarkt verwandelt den Marktplatz vor dem Kriegerdenkmal an diesem Abend zum schlagenden Herzen Buttenwiesens. Diese Entwicklung kommt bei den Besuchern gut an.

Buttenwiesens Vereine decken vielseitige Bedürfnisse ab

Dabei sorgen die Vereine für ein Rundum-Paket, um jedes Bedürfnis abzudecken. Besonders beliebt sind vor allem die Zusamburger des Fischvereins und die Gyros der Eisenbahnfreunde. Auch für die Naschkatzen ist das Angebot groß: Von Waffeln des Buttenwiesener Kindergartens über Crêpes bis zu Popcorn des Obst- und Gartenbauvereins gibt es ein vielfältiges Bouquet an Möglichkeiten.

Die ersten Besucher des Weihnachtsmarkts empfängt die Zusamtaler Jugendkapelle. Unter der Leitung von Anja Gebele verbreiten sie die feierliche Stimmung über den Marktplatz. Als auch der Nikolaus in Erscheinung tritt, entdecken ihn die Kinder schnell. Mütter und Väter werden an der Hand zum Nikolaus gezogen, aus Angst etwas zu verpassen. Vor der lebensgroßen Krippe versammelt sich die Menge, und in der Mitte steht der Nikolaus, mit Buch und Zepter in der Hand. Aus seinem gold-geschmückten Buch trägt er den Kindern die Geschichte des heiligen Nikolaus aus Myra vor – die Legende des Bischofs, der Menschen in Not geholfen hat.

Musik und Nikolausbesuch auf dem Buttenwiesener Weihnachtsmarkt

Mit der Musik und dem Besuch des Nikolauses vergeht die Zeit schnell. Die Kälte lässt sich jedoch nicht so leicht verdrängen. Um die Leute draußen warm zu halten, wachen die kleinen Helfer der freiwilligen Feuerwehr über die Feuer in den Feuerschalen. Wer auf der Suche nach einem wärmeren Plätzchen ist, verirrt sich gerne in den Bürgersaal, wo die Ulrich-Türheim-Grundschule ein Schattenspiel aufführt.

Der Raum ist gefüllt mit aufgeregten Kindern, die vor Freude kaum still sitzen können. Als die Lichter ausgehen, erzählt Kerstin Hanner die Geschichte der Sternentaler, mithilfe der Kinder, sowie weiteren Mitgliedern des Elternbeirats.

Das Programm runden die Zusamtaler Musikanten mit Flügelhorn-, Posaunen- und Trompetenduetten ab. Dabei spielen sie aus dem Fenster eines beleuchteten Gebäudes, sodass die Musik über den gesamten Weihnachtsmarkt hinweg gleiten kann.