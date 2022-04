Buttenwiesen

vor 48 Min.

In der Region entstehen zwei neue Senioreneinrichtungen

Zwei weitere Seniorenanlagen der BeneVit-Gruppe sind im Landkreis geplant. Auf dem Bild in Buttenwiesen: (rechts vom Schild, vorne von links) Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek und Landtagsabgeordneter Georg Winter informierten sich im Gespräch mit Kaspar Pfister, Inhaber der BeneVit-Gruppe, und mit Bürgermeister Hans Kaltner (Zweiter links vom Schild). Mit im Bild Gemeinde- und Gemeinderatsvertreter sowie CSU-Landratskandidat Christoph Mettel (links vom Schild).

Plus Gesundheitsminister Klaus Holetschek informiert sich in Buttenwiesen und Bachhagel über geplante Seniorenprojekte der Benevit-Gruppe. Die Hilfe der Politik ist gefragt.

Von Brigitte Bunk

Buttenwiesens Bürgermeister Hans Kaltner schwärmt beim Vor-Ort-Termin am Mittwochabend vom „stambulanten Pflegekonzept“. Das könnte in der Seniorenwohnanlage auf dem ehemaligen Bahnhofsgelände umgesetzt werden. Zu Gast war Kaspar Pfister, Inhaber der BeneVit-Gruppe. Mit dabei war auch seine Tochter Claudia Kanz, die als Architektin die Immobilienabteilung leitet. Das Familienunternehmen startete bereits 2016 im Haus Rheinaue im baden-württembergischen Wyhl am Kaiserstuhl das Modellprojekt. Ihr Ziel: qualitativ gute, bezahlbare Pflege anzubieten.

