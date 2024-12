Innovatives Wärmenetz Buttenwiesen bekommt eine große Wärmepumpe

Das Wärmenetz in Buttenwiesen wächst weiter und hat eine neue innovative Erzeugungsanlage bekommen: am Standort der neuen Heizzentrale in der Ochsenhalde, am östlichen Ortsrand von Buttenwiesen. Dort wurde jetzt das Herzstück, eine moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe, in Betrieb genommen. Sie ebnet den Weg in eine noch effizientere und nachhaltigere Wärmeerzeugung, heißt es vonseiten der Firma GP Joule, die gemeinsam mit der Gemeinde Buttenwiesen die Renergiewerke betreibt und damit immer mehr Haushalte der Gemeinde mit innovativ erzeugter Energie versorgt.

