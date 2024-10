Kommt eine Wohn-Container-Anlage für 30 Geflüchtete nach Buttenwiesen?

Eine Wohn-Container-Anlage für 50 Geflüchtete hatte der Gemeinderat Buttenwiesen vor einigen Wochen klar abgelehnt. Diese Woche stand ein ähnliches Projekt für 30 Geflüchtete an gleicher Stelle im Ortskern der Gemeinde zur Beratung an. Mit 16:3 Stimmen lehnte der Rat auch dieses Mal mehrheitlich ab, was mehrere Besucher und Besucherinnen der öffentlichen Sitzung mit Applaus quittierten. Doch sieht die Situation dieses Mal anders aus.

