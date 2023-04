Buttenwiesen

17:30 Uhr

Macht Buttenwiesen bei Bürgerwindrädern mit?

Plus Der Gemeinderat vertagt erneut seine Entscheidung, gemeinsam mit Ehingen und Kühlenthal drei Bürgerwindräder aufzustellen. Eine hitzige Diskussion entsteht.

Ein interkommunaler Bürgerwindpark – mit dieser Idee trat die Firma GP Joule im Oktober 2019 an die Gemeinden Ehingen, Kühlenthal und Buttenwiesen heran. Auf dem Höhenzug zwischen Zusam und Schmutter sollen demnach drei Windräder entstehen, in jedem Gemeindebereich eins. Während die Gemeinderäte der beiden erstgenannten Orte bereits Anfang Dezember 2019 entsprechende Aufstellungsbeschlüsse für die Bebauungspläne fassten, zögert Buttenwiesen die Entscheidung seit über drei Jahren hinaus. Bei der Sitzung Anfang dieser Woche entschied der Gemeinderat erneut, die Entscheidung um vier weitere Wochen zu vertagen – erst sollen die Menschen im Ortsteil Wortelstetten nochmals explizit informiert werden. Ein Vorgehen, das zu einer hitzigen Diskussion führte.

Kein Beschluss über ein Windrad in Buttenwiesen

"Bürgerwind am Rohrholz GmbH & Co. KG" heißt die eigens gegründete Betreibergesellschaft, für die Annette Gärtner am Montagabend nochmals öffentlich im Gemeinderat Buttenwiesen sprach. Anschließend sollte das Gremium einen Aufstellungsbeschluss fassen, um die Bauleitplanung in die Wege zu leiten. "Das heißt nicht, dass wir damit ein Windrad beschließen", betonte Bürgermeister Hans Kaltner ein ums andere Mal. Annette Gärtner stellte klar: "Wir brauchen auch von der Gemeinde Buttenwiesen ein Signal, dass sie sich generell für das Projekt engagiert."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

