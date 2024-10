Neuer Kommandant übernimmt die Federführung bei Buttenwiesens Feuerwehren

Die Feuerwehr, die über die meisten Einsatzmittel verfügt, übernimmt in einer Gemeinde in Absprache die Federführung bei der Zusammenarbeit der Wehren. Das ist in der Gemeinde Buttenwiesen die Feuerwehr Unterthürheim. Das bleibt auch weiter so, allerdings hat in diesem Jahr ein anderer Kommandant deren Führung übernommen.

Andreas Hörmann wurde bereits Ende Januar zum Kommandanten in Unterthürheim gewählt, nachdem sein Vorgänger Martin Fendt nicht mehr zur Wahl angetreten war. Die Kommandanten der sieben Ortsfeuerwehren verständigten sich anschließend intern darauf, dass Hörmann damit auch die Funktion des federführenden Kommandanten übernehmen soll, was dem Bayerischen Feuerwehrgesetz entspricht. Offiziell hat nun der Gemeinderat Buttenwiesen in seiner jüngsten Sitzung Hörmann die Funktion mit sofortiger Wirkung übergeben.

Buttenwiesens Bürgermeister dankt den Kommandanten der Feuerwehren

Hörmanns Stellvertreter bleibt der amtierende Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Buttenwiesen, Alexander Erdmann. Bürgermeister Hans Kaltner bedankte sich bei beiden, dass sie für die zusätzlich Aufgabe bereit sind, nämlich als Bindeglied aller Feuerwehren zu agieren. „Das ist keine Selbstverständlichkeit.“ Kaltner freute sich zudem, dass die Feuerwehren sich untereinander verständigt hätten und wünschte „wenig Einsätze und gutes Zusammenwirken“.

Im weiteren Verlauf der Sitzung informierte der Bürgermeister über verschiedene Anschaffungen zum Hochwasserschutz. So wurde mit einer Gesamtinvestition von 50.000 Euro ein entsprechender Rollcontainer an die Feuerwehr Unterthürheim übergeben. Zudem konnte dank einer Spende von 20.000 Euro von der Allianz ein Hochwassersystem eingekauft werden, das laut Kaltner eine wunderbare Alternative zu Sandsäcken sei – Plastikwinkel, die relativ einfach zusammenzustecken und 50 Zentimeter hoch sind. Mehrere Paletten davon konnten bereits an die Feuerwehren in Frauenstetten und Lauterbach verteilt werden. Im Haushalt des kommenden Jahres soll eine ähnliche Summe für eine Erweiterung des Systems eingeplant werden.