Unbekannter rast in Buttenwiesen auf Mutter mit Kindern zu

Nach einem gefährlichen Fahrmanöver eines bislang unbekannten Autofahrers am Dienstagabend in Buttenwiesen ermittelt nun die Polizei. Gegen 19.25 Uhr war eine 37-jährige Frau mit ihren beiden sechs- und achtjährigen Kindern zu Fuß in der Schlossergasse unterwegs. Der Unbekannte raste laut Mitteilung der Polizei mit seinem Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit auf die Personengruppe zu. Als sich die Frau schützend vor ihre Kinder stellte, bremste der Unbekannte seinen Wagen abrupt ab.

Der unbekannte Autofahrer war mit einem Audi A3 unterwegs

Als die Frau den Unbekannten auf seine Fahrweise ansprach, beleidigte der Mann die zweifache Mutter. Anschließend wendete der Fahrer rasant seinen Wagen und fuhr in Richtung Hauptstraße davon. Nach Aussage der 37-Jährigen war der Unbekannte mit einem dunkelblauen Audi A3 älteren Baujahrs und ohne Autokennzeichen unterwegs. Er trug eine schwarze Wollmütze und dunkle Arbeitskleidung. Als Beifahrer mit an Bord war eine Person mit Brille.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr und wegen Beleidigung. Die Polizeistation Wertingen bittet unter Telefon 08272/9951-0 um Zeugenhinweise. (AZ)