„Volle Kraft voraus“ an der Ulrich-von-Thürheim-Grundschule Buttenwiesen

Wer dieser Tage das Schulhaus im Ortsteil Pfaffenhofen betritt, fühlt sich auf Hohe See versetzt. Ein riesiges Schiff an der großen Glaswand der Aula weist auf das Motto des Festakts zur Einführung des neuen Schulleiterteams hin: „Volle Kraft voraus! Wir stechen gemeinsam in See.“ Seit Beginn des Schuljahres fungieren Sybille Krause nach dem Abgang von Rektor Michael Bachmaier als Kapitänin und Martina Bobinger als Steuerfrau der Grundschule im unteren Zusamtal.

In der lichtdurchfluteten Aula warten an die 340 Kinder gespannt auf ihren Auftritt. Ebenso neugierig sind unter den Gästen Bürgermeister Hans Kaltner, Pfarrer Klaus Ammich mit Gemeindereferentin Marlies Landherr und Michael Bachmaier, seit 1. August Rektor im Ruhestand. Beeindruckend für Außenstehende ist das große Netzwerk von Personen und Gruppierungen, die das Erziehungs- und Bildungsangebot der Buttenwiesener Grundschule tatkräftig unterstützen. So kann Susan Crawley von der Steuergruppe viele Ehrengäste begrüßen.

Die neuen Führungskräfte werden auf das Sonnendeck gebeten

Schon der musikalische Beginn mit der Schulhymne und dem gemeinsamen Lied „Unsere Schule ist wie ein Schiff“ sorgt für ausgelassene Stimmung, die sich noch steigert, als die beiden neuen Führungskräfte von Katharina Wagner auf das Sonnendeck gebeten werden, um sich einem Seefahrttest zu unterziehen. Gespannt verfolgen Kinder und Gäste, wie sich die beiden bei durchaus kniffligen Fragen schlagen. Applaus aus hundertfachen Kinderkehlen feiert die bestandene Seefahrtsprüfung, die mit zwei anschaulichen Fotowänden der 3. Klassen und den Klassikern „Im Wattenmeer“ und „Ode an die Freude“, gespielt vom Klarinettentrio Sabrina Steinle, Alea Wagner und Marie Hertl, belohnt wird.

Icon Vergrößern Die grandiose musikalische Puppenschau der Frauen des Elternbeirats und des Fördervereins, die bei Kindern und Gästen Begeisterungsstürme auslöste. Foto: Klaus Ammich Icon Schließen Schließen Die grandiose musikalische Puppenschau der Frauen des Elternbeirats und des Fördervereins, die bei Kindern und Gästen Begeisterungsstürme auslöste. Foto: Klaus Ammich

Auch Bürgermeister Hans Kaltner ist unter den Gratulanten. Er begibt sich ebenfalls auf das Deck des Schulschiffes und freut sich auf das neue Team auf der Kommandobrücke, das auch den Vorstellungen der Gemeinde voll entspreche. „Nicht der Wind, sondern das Segel bestimmt die Richtung“, lautet die Losung von Schulamtsdirektorin Andrea Eisenreich in ihrer Grußbotschaft. Sie wünscht den beiden eine sichere Hand beim Setzen der Segel, bei der Fahrt durch die Klippen des Schuljahres und die Untiefen kultusministerieller Beschlüsse und Mut für notwendige Kurswechsel. Entscheidend sei für die gesamte Mannschaft immer die ganzheitliche Förderung der Kinder als steter und sicherer Kompass, so Eisenreich. Ein temperamentvoller Tanz der Schülerinnen führt zur Übergabe einer Flaschenpost an das Führungsduo Krause/Bobinger, deren Inhalt Orientierungshilfen für das tägliche Führungsgeschäft in homöopathischen Dosen bietet.

Die nächste Runde der launigen Installationsfeier eröffnen die Frauen des Elternbeirats und des Fördervereins mit einer filmreifen Puppenschau, die Kinder und Gäste gleichermaßen zu Begeisterungsstürmen hinreißt. Hinter einem riesengroßen bunten Schiff aus Stoff lauern die Spielerinnen mit ihren Handpuppen, die bei den ersten Gitarrenklängen von Philipp Leinfelder durch die Luken schießen, lauthals den Song „Keine Panik auf dem Grundschulschiff“ intonieren und die Kinder zum Mitsingen animieren.

„Frauenpower meistert jedes Riff, steuert unser Schiff“

Als letzter von den vielen Höhepunkten starten die Kolleginnen mit „What shall we do with the drunken sailor“ einen Klassiker der christlichen Seefahrt. Sie singen ein Hohelied auf die Frauenpower, denn „Frauenpower meistert jedes Riff, steuert unser Schiff“. Begeistert klatschen die Kinder mit und freuen sich mit den Gästen über eine grandiose Feier der gesamten Schulfamilie. Wieder einmal hat die Buttenwiesener Grundschule ihrem Ruf als „musikalische Schule“ alle Ehre gemacht. Alle Texte und Melodien stammen aus der Feder von Elisabeth Havelka. Susan Crawley stellt in ihrem Schlusswort vor allem die Gemeinschaft und gegenseitige Achtung in den Mittelpunkt. „Gemeinsam Neues entdecken und gut durch das Schuljahr steuern“ wünscht sie allen, die der großen Schulfamilie im unteren Zusamtal angehören.