Vom Wasserwerk, parkenden Autos und Einrichtungen für Kinder

Auch in Pfaffenhofen und Unterthürheim stellt sich Bürgermeister Kaltner den Fragen. Wie es um die Seniorenanlage steht.

Außer nach Frauenstetten und Oberthürheim kam Bürgermeister Hans Kaltner vergangene Woche auch nach Pfaffenhofen und Unterthürheim zur Bürgerversammlung. „Ich halte es für wichtig, dass wir uns zumindest einmal im Jahr austauschen können“, meinte Kaltner. Unter anderem sprach er über die zahlreichen Baumaßnahmen bezüglich der Trinkwasserversorgung. So soll in Pfaffenhofen 2025 für 2,5 Millionen Euro ein neues Wasserwerk entstehen. Das alte Gebäude am Sportplatz, in dem bisher das geförderte Wasser aufbereitet wird, muss abgerissen werden. Beim Neubau solle auf den Eingangsbereich zum direkt danebenliegenden Festplatz Rücksicht genommen werden, bat Alexander Hefele bei der Bürgerversammlung im Pfaffenhofener Schützenheim.

Parkverbotsschild in Pfaffenhofen verschieben?

Auch der Verkehr war Thema. Parkende Autos bei der Querungshilfe beim Kriegerdenkmal in Pfaffenhofen sieht Beate Schlicker als Problem und fragte, ob das Parkverbotsschild zehn Meter verschoben werden könne. Erwin Dehm hofft, dass die Höchstgeschwindigkeit in der kompletten Sylvesterstraße auf 30 Kilometer pro Stunde festgelegt wird. Bisher endet diese Zone nach der Schule, von Unterthürheim her kommend. Der Bürgermeister versprach, das zu prüfen. Weiter berichtete er, dass der Gemeinderat seinen Vorschlag abgelehnt habe, eine private Verkehrsüberwachung mit Blitzgeräten durchzuführen. Denn erfahrungsgemäß fahren meist die Ortsansässigen zu schnell.

Außerdem wollte Verena Friedel wissen, ob der Standort Pfaffenhofen für den neuen Kindergarten bereits feststehe. Hubert Braun erwartet in dem Fall unter anderem Verkehrsprobleme. Dass der Gemeinderat verschiedene Lösungen an anderen Orten anschaut und alle Vor- und Nachteile abwägen wolle, entgegnete der Bürgermeister. Die Entscheidung des Gremiums bezüglich des Kindergartens, der Krippe und des Schulhorts eile. Das Gebäude des Kindergartens St. Joseph in Buttenwiesen sei in die Jahre gekommen, zudem sei die Gemeinde ab 2026 verpflichtet, Plätze für die Ganztagsbetreuung der Grundschüler bereitzustellen. Doch die fachlichen und förderrechtlichen Rahmenbedingungen wurden den Gemeinden noch nicht mitgeteilt.

Frage nach den Kosten für die Anschlüsse zur Fernwärme

Dass im geplanten, neuen Baugebiet Direktor-Behringer-Straße ein neuer Spielplatz gebaut werden soll, antwortete Bürgermeister Kaltner auf die Frage von Martin Miller. Der fände es jedoch sinnvoller, den bestehenden Spielplatz an der Schule zu verbessern. Kaltner versprach, sich das genauer anzuschauen. Martin Mayershofer fragte in der Unterthürheimer Versammlung nach den Kosten für die Anschlüsse zur Fernwärme, wenn bereits Leitungen am Grundstück vorbeilaufen. Kaltner meinte, er solle einen Antrag bei den Renergiewerken stellen, denn dafür gebe es Regelsätze.

Bürgermeister Kaltner sprach auch aktuelle Probleme der Seniorenheime an. „Von Norddeutschland her schwappt eine Insolvenzwelle auf uns zu.“ Kaspar Pfister, Inhaber der Benevit-Gruppe, habe ihm erklärt, dass er wegen der Energiekosten derzeit draufzahlt. Zur Bürgerversammlung in Unterthürheim kam der Buttenwiesener Bürgermeister direkt von der Altenmünsterer Benevit-Einrichtung, wo er mit weiteren Politikern und Kaspar Pfister über die Probleme sprach. Wie in Altenmünster soll auch das Haus in Buttenwiesen werden, wofür Pfister bereits das Grundstück gekauft hat. „Ich hoffe, dass die Situation der Pflegeheime uns nicht einen Strich durch die Rechnung macht“, erklärte Kaltner.

Bürgermeister Kaltner spricht aktuelle Probleme der Seniorenheime an

„Wir kämpfen, um das ambulante Pflegemodell publik zu machen“, meinte er weiter. Das soll auch in Buttenwiesen verwirklicht werden, aber „die aufgeblähte Bürokratie macht solche Ansätze kaputt“. Dabei helfen die Angehörigen mit, pflegen ihre Verwandten zusammen mit den Profis, was die Unterbringungskosten verringert. Außerdem bekommen sie immer mit, wie es im Heim auf und zu geht. Werner Mayershofer fragte, ob es eine Möglichkeit gebe, dass nicht alle Plätze von Auswärtigen belegt und Buttenwiesener bei Bedarf bevorzugt werden. Doch Kaltner meinte: „Bauen wir erst einmal, ich wäre froh, wenn wir überhaupt was hätten.“