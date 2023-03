Wasser, Breitband, Klima: Buttenwiesen investiert knapp zehn Millionen Euro

Plus Die Gemeinde gibt Geld für Trinkwasserversorgung und Breitband aus, aber auch, um die Klimaziele zu erreichen. Außerdem geht es um Frauenstetten und das Hochwasser.

Mit knapp 31,4 Millionen Euro verabschiedete der Buttenwiesener Gemeinderat in der jüngsten Sitzung im Kaisersaal wieder einen Rekordhaushalt. Einstimmig. Eigentlich dachte das Gremium, dass mit den 29 Millionen im Jahr zuvor der Höchstbetrag schon erreicht sei, erklärte Bürgermeister Hans Kaltner, als er die Zahlen bei den drei Bürgerversammlungen in der Woche zuvor erläuterte. Denn schon im Jahr zuvor veranschlagte die Gemeinde ein Gesamtvolumen von knapp 29 Millionen Euro.

Ein großes Thema in Buttenwiesen ist die Fernwärme

Am Jahresende waren es tatsächlich rund 25,8 Millionen Euro, wie Kämmerin Sieglinde Höpfner während der Gemeinderatssitzung berichtete. "Ob alle Rahmenbedingungen wie erwartet eintreten, wird sich im Laufe des Jahres zeigen", meinte Bürgermeister Hans Kaltner zum Haushaltsplan des laufenden Jahres. Investitionen in Höhe von knapp zehn Millionen Euro sind einberechnet: für die Erneuerung und den Ausbau der Trinkwasserversorgung, für den Breitbandausbau und den Straßenbau beispielsweise. Zusammen mit den Renergiewerken arbeitet die Gemeinde auch mit Nachdruck daran, die Klimaziele zu erreichen. Zum Beispiel, indem sie den Bürgern Fernwärme anbieten. "Mit Blick auf die Ereignisse in der Ukraine, den damit verbundenen Risiken bei den fossilen Energiequellen und dem immer weiter fortschreitenden Klimawandel ist Letzteres ein absolutes Gebot der Stunde", sagte Kaltner. Finanziell stemmen kann Buttenwiesen das aufgrund hoher Einnahmen.

Die Gemeinde rechnet mit sieben Millionen Euro an Gewerbesteuer

"Für uns ist die Gewerbesteuer mit sieben Millionen Euro und die sehr hohe Einkommensteuer mit 3,9 Millionen Euro der Grundstock, um vor Ort eine gute Entwicklung umzusetzen", erklärte Kaltner. Eine Rekordzahl nannte der Bürgermeister mit 4,8 Millionen Euro auch bei der Umlage, die an den Landkreis abgeführt werden muss. Der Schuldenstand lag Ende 2022 bei 3,9 Millionen Euro, dagegen steht eine Million Euro an Rücklagen. Von bestehenden Krediten können 991.000 Euro getilgt werden, ein neuer Kredit wird nicht gebraucht. Da die Gemeinde so gut dastehe, stellte Kaltner klar, dass Buttenwiesen keine Schlüsselzuweisungen erhalte. "Meinen Dank und meine besondere Wertschätzung möchte ich in diesem Zusammenhang unseren tüchtigen Firmen und Betrieben aussprechen", war Kaltner wichtig zu betonen. Dass die Umsetzung der Projekte aber auch für die Verwaltung, den Bauhof und den Gemeinderat viele Stunden Arbeit bedeuten, hob Bürgermeister Kaltner ebenso heraus und dankte Geschäftsleiter Achim Frank und der Kämmerin für die Ausarbeitung des umfangreichen Zahlenwerks.

Ein weiteres Thema war der Hochwasserschutz in Frauenstetten

Was kann getan werden, damit Frauenstetten nicht wieder so überschwemmt wird wie am 6. Juni 2021? Auch wenn ähnlich starker Regen fällt. "Statistisch gesehen soll, das nur alle 1000 Jahre passieren, weil das aber immer wieder geschehen kann, will der Gemeinderat schnellstens handeln", stellte Bürgermeister Hans Kaltner klar. 15,8 Kubikmeter Regen fallen dann pro Sekunde, wie Daniel Gross vom Ingenieurbüro Steinbacher Consult in der Buttenwiesener Ratssitzung ausführte. Er erläuterte die Berechnung für den gesamten Bereich des Mühlbachs bei solchen Wassermassen. Weil der Markt Meitingen für die Untersuchung im Bereich Langenreichen und die Stadt Wertingen bei Hohenreichen bereits dieses Büro beauftragt hat, schloss sich Buttenwiesen an. Nur so könne ein Gesamtkonzept erarbeitet werden. Denn, wie Bürgermeister Hans Kaltner betonte, ist es nur sinnvoll, Maßnahmen miteinander anzugehen. Auch weil dann mehr Fördermittel beantragt werden könnten.

Ein Ergebnis, das Gross nannte: "In Frauenstetten ist die Brücke an der Staatsstraße nicht groß genug, um das Wasser abzuleiten." Der Planer erklärte, dass sich dort Wasser aufstaue und auf die Straße laufe. Die Brücke könnte vergrößert werden, eventuell müssten auch Deiche und Erdwälle angelegt werden. "Verlagern wir die Probleme nicht auf die Unterläufe, wenn wir die Brücke vergrößern?", fragte Ratsmitglied Walter Schwenk. Dass Maßnahmen nur genehmigt werden, wenn keine Probleme örtlich verlagert werden, erklärte Gross. Deshalb werde auch das gesamte Gebiet bis in die Mündung in die Zusam betrachtet. Der erste Schritt sei nun, den Zustand festzustellen und zu bewerten und daraufhin die Problemstellen anzugehen.