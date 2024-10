Der „Supermond“ zieht Fotografen im Landkreis Dillingen in Bann

Gleich zwei Highlights hält der Himmel im Oktober parat: Zum einen ist der Komet C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas am Abendhimmel zu sehen, zum anderen hat der „Supermond“ am Donnerstag Leser und Leserinnen unserer Zeitung verzückt. Sie schickten einige Fotos von dem Naturschauspiel an unsere Redaktion.

Angelika Winter aus Gottmannshofen hat am Donnerstagabend um 18.40 Uhr dieses Foto mit dem Supermond über Wertingen gemacht.

Um 13.26 Uhr hatte der „Supermond“ mit 357.174 Kilometern die geringste Entfernung zur Erde. Als unserem Mitarbeiter Harald Paul gegen 17.55 Uhr beeindruckende Aufnahmen gelangen, sei der Mond schon wieder ein paar hundert Kilometer weiter weg von der Erde gewesen, erläutert Harald Paul. „Aber natürlich trotzdem noch absolut im Definitionsbereich eines Supermondes.“ Im Mittel sei der Mond 384.000 Kilometer von der Erde entfernt.

Zweimal Supermond: Er spiegelt sich in der Donau bei Steinheim. Foto: Harald Paul

Der Supermond über Wertingen, der Steinheimer Donau und über dem Goldberg

Harald Paul hat den Mond unter anderem fotografiert, wie er sich in der Donau bei Steinheim spiegelt. Nicht minder beeindruckend ist das Foto, das dem Dillinger Rainer Gratzl gelungen ist. Die Aufnahme zeigt den Mond über dem Goldberg bei Lutzingen. Und Angelika Winter aus Gottmannshofen hat die große Vollmondscheibe über Wertingen fotografiert.

Der Dillinger Rainer Gratzl hat den Supermond über dem Goldberg fotografiert. Foto: Rainer Gratzl