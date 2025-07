Die Entwicklung in Lutzingen und Unterliezheim soll weiter mit EU-Mitteln gefördert werden

Die Gemeinde Lutzingen hat nach den Worten von Bürgermeister Christian Weber mit der Teilnahme am Leader-Projekt „Neues Leben auf dem Lande“ gute Erfahrungen gemacht. Deshalb beschlossen die Ratsmitglieder in ihrer jüngsten Sitzung, dass sich die Kommune auch weiterhin an diesem Projekt beteiligen wird. Hierbei soll laut Weber der positive Prozess der Innenentwicklung in den beiden Ortsteilen Lutzigen und Unterliezheim weiter vorangebracht werden. Das Leader-Programm ist ein Förderprogramm der Europäischen Union zur Entwicklung ländlicher Räume.

Der Gemeinderat beschloss zudem, einen barrierefreien, behindertengerechten Sanitär-Container für die Festhalle in Unterliezheim anzuschaffen. Weiter stimmte das Gremium einer Neu- beziehungsweise Ersatzbeschaffung von Ortseingangstafeln an sämtlichen Ortseingängen zu. Dort können auch Veranstaltungshinweise angebracht werden.

Therapieraum in der Unterliezheimer Kita soll renoviert werden

Wie Bürgermeister Christian Weber mitteilt, ging es in der Sitzung auch um die Renovierung des Therapieraums in der Kita von Unterliezheim. Der Gemeinde liegt ein Antrag vor, die Materialkosten in Höhe von 850 Euro zu übernehmen. Die Renovierung selbst soll von Eltern in Eigenleistung übernommen werden. Die Ratsmitglieder stimmten der Materialkostenübernahme zu.

Die SG Lutzingen beantragte eine Zuwendung für den Neubau einer Gerätehalle am Sportplatz in Lutzingen. Der Gemeinderat fasste nach Erörterung der Neubau-Notwendigkeit den Beschluss, dass die Lutzingen einen Zuschuss bis zu 25.000 Euro gewähren wird. Bereits bei einer Rats-Sitzung im Jahr 2020 sei ein Antrag für den Bau dieser Gerätehalle gestellt worden.

Lutzingen beteiligt sich an Strombündel-Ausschreibung des Gemeindetags

Rathauschef Weber informierte seine Ratskollegen über die Entscheidung, dass sich die Gemeinde Lutzingen an der Strombündel-Ausschreibung des Gemeindetags beteiligen werde. Im Gegensatz zur Ausschreibung im vergangenen Jahr mit einem nicht gerade guten Ergebnis für die Gemeinden sei heuer ein überzeugendes neues Konzept mit einem anderen Strom-Anbieter vom Gemeindetag ausgearbeitet worden.