Kulturobjekt Kofferradio: Einstiger Stolz eines jeden Jugendlichen

Bereits in den 1930er-Jahren gab es erste Radioempfänger, die in einem Koffer-ähnlichen Gehäuse untergebracht waren – daher der Name Kofferradio. Damit kennt man sich im Radiomuseum in Wertingen aus. Es waren schwere, unhandliche und teure Luxusgüter. In den USA auch schon Ende 1920 als eigene Gattung verfügbar, wurden in Deutschland 1936 zwei Geräte als "Olympiakoffer" bekannt.

Aufschwung der tragbaren Radios in Europa

Im Zweiten Weltkrieg wurden Kofferradios auch für die Truppenbetreuung eingesetzt, speziell für diesen Zweck wurden sogar eigene Geräte gebaut. Danach setzte, ausgehend von den USA, in Europa ein Aufschwung der tragbaren Radios ein. Diese Geräte waren allesamt mit Röhren ausgestattet und benötigten nach wie vor teure Batterien. Form und Aussehen orientierten sich an amerikanischen Vorbildern.

Die Firma Akkord brachte erste leichte Geräte schon 1948 heraus, danach folgten 1950 auch andere, zum Beispiel Grundig (Boy Junior) und Telefunken (Bajazzo 50). Aber erst mit der Verfügbarkeit der Transistoren Ende der 50er wurden die nun sogenannten “Transistorradios“ zum Renner, besonders bei Jugendlichen. Für diese war zu der Zeit ein "Transistor" ein Statussymbol. Kulturell avancierten Kofferradios damals zum Symbol des Nachkriegsaufbruchs und prägten die Freizeit- und Reisekultur. Mit dem Wirtschaftswunder stieg auch die Nachfrage nach Kofferradios, vor allem bei den Jüngeren.

Verkaufsboom Radiorekorder in den 1970er-Jahren

Einen regelrechten Boom der Verkäufe verursachten auch die Radiorekorder ab etwa 1972, die ein Kassettenlaufwerk eingebaut hatten. Es gab auch Modelle mit eingebautem Plattenspieler; ab Ende 1970 sogar in Stereoausführung. Große Geräte mit leistungsstarken Verstärkern wurden umgangssprachlich als Boombox oder Ghettoblaster bezeichnet. Später hatten manche sogar einen CD-Spieler an Bord. Die Entwicklungen des digitalen Zeitalters beschleunigten den Niedergang des Kofferradios. Internetradio und Mobiltelefon verdrängten viele klassische Geräte.

In einem Vortrag zeichnet Willi Kempter anhand der Baureihe "Bajazzo" der Firma Telefunken diese Entwicklung nach. Beginn ist am Sonntag, 21. September, um 15 Uhr im Radio- und Telefonmuseum in Wertingen, Fèrestraße 2. Der Eintritt ist frei.



Das Radio- und Telefonmuseum in der Fèrestraße 1, Wertingen, ist jeden dritten Sonntag des Monats von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung zu Führungen mit Gruppen, Vereinen und Schulklassen ist unter der Telefonnummer 08272/84196 möglich, auch kurzfristig. (AZ)