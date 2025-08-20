Politprominenz und Traktor-Action: Die Finninger Feldtage versprechen ein spannendes Wochenende

Finningen wird ab Freitag für drei Tage wieder zum Schauplatz der Feldtage. Wer sich für Landwirtschaft interessiert oder in diesem Bereich arbeitet, dem ist von Freitag bis Sonntag einiges geboten. Zudem reist der Bauernpräsident an, der fast Bundesminister wurde.

Finningen scheint ein Anziehungspunkt für konservative Politiker zu sein. So kam schon Ministerpräsident Markus Söder in Wahlkampfzeiten zum Finninger Schützenfest – nachdem schon Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger zugesagt hatte. Ein Jahr zuvor gab sich der bayerische Innenminister Joachim Herrmann bei den Finninger Feldtagen die Ehre und nahm auf einem Traktor Platz. In diesem Jahr ist wieder ein politisch aktiver Funktionär auf den Feldtagen zu Gast: Günther Felßner ist stellvertretender Deutscher Bauernverbandspräsident und Präsident des bayerischen Bauernverbandes.

Felßner war für das Amt des Bundeslandwirtschaftsministers im Gespräch

Noch dazu ist er CSU-Mitglied und wurde bereits vor den Bundestagswahlen als Söders Wunschkandidat für das Amt des Bundeslandwirtschaftsministers gehandelt. Aktivisten einer Tierschutzgruppe hatten auf seinem Hof gegen seine Berufung protestiert. Daraufhin teilte Felßner mit, nicht mehr für das Amt zur Verfügung zu stehen. Die Tierschützer warfen ihm vor, seine Tiere vernachlässigt zu haben, und erstatteten Anzeige. Felßner sprach laut Bayerischem Rundfunk von einem „Versuch, das widerrechtliche Eindringen der Aktivisten auf unseren Betrieb und die unsägliche Aktion rund um unseren Stall im Nachhinein zu legitimieren und vom eigenen kriminellen Handeln abzulenken“.

Nicht um Politik, sondern um Landwirtschaft soll es bei den Finninger Feldtagen gehen. „Wir möchten Danke sagen an alle Landwirte und Landwirtinnen und haben deshalb am Freitag den Abend der Landwirtschaft organisiert“, sagt Kristina Reicherzer von den Traktorfreunden Finningen. Der Verein richtet die Feldtage aus. Landwirtschaft solle also im Fokus stehen. Auch Stephan Bissinger, der Schwäbische Bauernpräsident, wird anreisen.

Deutz Fahr aus Lauingen zeigt neue Traktor-Modelle in Finningen

Eine große Landwirtschaftsschau ist geplant. Ein großer Traktoren-Umzug ist geplant. Deutz Fahr aus Lauingen wird seine aktuellen Modelle präsentieren. Schlepper und Geräte werden im Einsatz gezeigt. „Da kann jeder sehen, was es alles Neues gibt“, erklärt Reicherzer. Zudem sei die Firma Heizomat mit dabei, die Hackschnitzelheizsysteme baut.

Info: Am Freitag geht es in Finningen ab 18 Uhr mit der Deutz-Feldvorführung los. Ab 19.30 Uhr wird Günther Felßner erwartet. Dann geht es weiter zum Festzelt, wo Felßner circa ab 20 Uhr spricht. Am Samstag, 23. August, findet wieder das Oldtimer-Bremswagenziehen statt. Abends soll die Band „Die VolxLiga“ für Stimmung sorgen. Der Sonntag, 24. August, beginnt um 9 Uhr mit einem Festgottesdienst im Zelt. Anschließend folgt der Frühschoppen mit dem Musikverein Mödingen, Ochs am Spieß, Kinderprogramm, Technikvorführungen und dem großen Traktorenumzug durch Finningen.