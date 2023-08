Schwimmunterricht: Eine Aufgabe mit vielen Facetten

Plus Kindern den Umgang mit dem Wasser beizubringen, ist kein triviales Unterfangen. Nicht nur Bademeisterinnen und Bademeister sind hier gefragt.

Viele Menschen werden Kindheitserinnerungen an ihre Bademeisterinnen und Bademeister haben. Oft drängt sich hier das Bild eines Spielverderbers auf, der einen zurechtweist – nicht vom Beckenrand springen, nicht rennen, kein Gruppengerangel im Becken.

Schon als Kind weiß man zwar, dass die Anweisungen nicht aus Boshaftigkeit erteilt werden. Doch erst im Erwachsenenalter begreift man die Tragweite der Verantwortung, welche Bademeisterinnen und Bademeister wirklich tragen. Und diejenigen, die ihren Kindern das Schwimmen beibringen.