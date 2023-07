Dillingen

16:30 Uhr

Ein Star der slowakischen Kirchenmusik macht halt in Dillingen

Der slowakische Orgelvirtuose Stanislaw Surin hatte seine Tochter Alenka mitgebracht, die ihn an der Orgel assistierte, und für die er eine Nostalgie komponiert hatte, die er in Dillingen aufführte.

Plus In der Basilika beeindruckt Stanislaw Surin mit Werken der kompositorischen Avantgarde. Er kannte die Sandtner-Orgel bereits bestens.

Von Gernot Walter

Mit Stanislaw Surin aus Bratislava trat bei der dritten Matinee erneut eine künstlerische Persönlichkeit internationalen Ranges auf. In Dillingen weilte der slowakischen Organist bereits vor drei Jahren, deshalb kannte er die Sandtner-Orgel bestens. Man glaubte, diesen Vorteil in seinen Interpretationen herauszuhören. Barocke, romantische und moderne Werke erfuhren durch die zielbestimmten Registrierungen die passende Ausdrucksstärke. In "Prélude, Fugue, Variation op. 18" von César Franck (1864) konnte Surin eine gelöste, heitere Grundstimmung erzeugen.

Wie von selbst entstand dabei ein angenehm dezentes Klangbild. In spielerischer Eleganz flossen die filigranen Begleitfiguren dahin, über die sich eine wiegenliedhafte natürliche Melodie ausbreitete. Das "Concerto a-Moll" von Antonio Vivaldi für zwei Violinen und Orchester sollte J.S. Bach 1711 für die Orgel spielbar nachkomponieren. Es entstand ein eingängiges eigenschöpferisches dreisätziges Werk, das St. Surin staunenswert sicher, unbeschwert gestaltete. Wunderschön wechselten die Tuttistellen mit den Soloanteilen auf den Manualen ab. Im langsamen Satz erhielten die "Violinen" fein registrierte Aufmerksamkeit.

