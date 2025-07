„Klassik im Dillinger Schlosshof“ verzaubert 400 Besucher

Klassische Musik an einem lauen Sommerabend vor historischer Kulisse lauschen – was sich wie eine Beschreibung des Musik-Open-Airs „Klassik am Odeonsplatz“ in München anhört, trifft gleichermaßen auf das Sommerkonzert der Orchestervereinigung Dillingen zu. Zeitgleich zum Klassik-Highlight in München präsentierte sich am Sonntagabend der Dillinger Klangkörper unter der Leitung von Ludwig Hornung vor imposanter Kulisse: Im Dillinger Schlosshof lauschten 400 Besucher den Meisterwerken klassischer Komponisten. Als Gast auf der Bühne mit dabei: Felix Winker, Solohornist der Augsburger Philharmoniker.

