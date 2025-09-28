Nach Unfall in Dillingen: DHL-Fahrer wird gesucht

Die Polizei in Dillingen sucht einen DHL-Fahrer. Der Grund: Eine 26-Jährige war am Freitag gegen 16.20 Uhr auf dem Georg-Schmid-Ring in Dillingen stadtauswärts unterwegs und wollte in die Donaustraße nach links abbiegen. Laut Auskunft der Polizei musste sie hierzu verkehrsbedingt anhalten. Dies übersah offensichtlich der Fahrer eines gelben DHL-Zustellfahrzeuges und fuhr ihr hinten auf den Wagen auf. Nachträglich wurde bei der Geschädigten ein Schaden am Auto und sowohl bei ihr als auch ihrer Beifahrerin ein HWS-Syndrom festgestellt, weswegen sie den Unfall zur Anzeige brachte.

Polizei Dillingen sucht nach DHL-Fahrer nach Unfall

Da zuvor ein Austausch der Personalien unterblieb, wird nun gegen den Fahrer des Zustellfahrzeuges wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Wer zum Fahrer des gelben DHL-Zustellfahrzeuges oder dem Fahrer im Bereich Georg-Schmid-Ring Dillingen sachdienliche Angaben machen kann, soll sich unter 09071-56-0 bei der Polizei in Dillingen melden.