Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Wertinger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Wertingen
Icon Pfeil nach unten

Dillingen: Nach Verkehrsunfall sucht Polizei DHL-Fahrer

Dillingen

Nach Unfall in Dillingen: DHL-Fahrer wird gesucht

Nach einem Zusammenstoß bemerken die Fahrer und Beifahrer erst später Schmerzen. Nun wird der Fahrer eines DHL-Wagens gesucht.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht den Fahrer eines DHL-Fahrzeuges. Dieser war in einen Unfall verwickelt und hatte seine Personalien nicht hinterlassen.
    Die Polizei sucht den Fahrer eines DHL-Fahrzeuges. Dieser war in einen Unfall verwickelt und hatte seine Personalien nicht hinterlassen. Foto: Wolf von Dewitz/dpa (Symbolbild)

    Die Polizei in Dillingen sucht einen DHL-Fahrer. Der Grund: Eine 26-Jährige war am Freitag gegen 16.20 Uhr auf dem Georg-Schmid-Ring in Dillingen stadtauswärts unterwegs und wollte in die Donaustraße nach links abbiegen. Laut Auskunft der Polizei musste sie hierzu verkehrsbedingt anhalten. Dies übersah offensichtlich der Fahrer eines gelben DHL-Zustellfahrzeuges und fuhr ihr hinten auf den Wagen auf. Nachträglich wurde bei der Geschädigten ein Schaden am Auto und sowohl bei ihr als auch ihrer Beifahrerin ein HWS-Syndrom festgestellt, weswegen sie den Unfall zur Anzeige brachte.

    Polizei Dillingen sucht nach DHL-Fahrer nach Unfall

    Da zuvor ein Austausch der Personalien unterblieb, wird nun gegen den Fahrer des Zustellfahrzeuges wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Wer zum Fahrer des gelben DHL-Zustellfahrzeuges oder dem Fahrer im Bereich Georg-Schmid-Ring Dillingen sachdienliche Angaben machen kann, soll sich unter 09071-56-0 bei der Polizei in Dillingen melden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden