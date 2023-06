Dillingen

18:00 Uhr

Mann aus Kreis Dillingen muss nach Gewaltausbruch gegen Frau ins Gefängnis

Plus Das Leben eines Mannes aus dem Kreis Dillingen ist geprägt von harten Drogen. Ohne Grund schlägt er auf eine Frau ein und stiehlt ihr Handy. Jetzt muss er ins Gefängnis.

Von Benjamin Reif

Ihr Gesicht ist zu einer Grimasse verzerrt, sie zittert, gestikuliert abwehrend mit den Händen. "Ich kann das nicht machen", sagt eine Frau um die 30 im Dillinger Amtsgericht. Sie meint damit, dass sie keine Aussage machen könne zu dem, was ihr der Angeklagte angetan habe, und so verlässt sie einfach den Gerichtssaal. "Ist die auf Drogen?", fragt Richterin Gabriele Held in den Saal hinein, als sie ihr hinterhereilt. Durch einen Mix aus beruhigenden und mahnenden Worten – schließlich müsse sie eine Aussage machen – sagt die Frau dann doch aus. Über eine Nacht, in der ein Mann in Lauingen auf sie eingeschlagen hat.

Aus der Aussage der Zeugin und einer weiteren Frau ergibt sich zunächst folgendes Bild: Der Mann, Mitte 20 und ohne festen Wohnsitz, hat eigentlich bei einer Dillingerin übernachtet. Drogen sind ein fester Bestandteil seines Lebens, größtenteils aufputschende wie Speed und Crystal Meth. Rund fünf Gramm Speed soll er an manchen Tagen konsumiert haben, eine erhebliche Menge.

