Sie geben ihr Wissen dem Nachwuchs im Kreis Dillingen weiter

Plus Die Aktivsenioren helfen Existenzgründern, klein- und mittelständischen Unternehmen im Landkreis. Die nächste Sprechstunde steht im Haus des Handwerks an.

Da hat jemand eine gute Geschäftsidee oder ein Handwerk gelernt und möchte sich damit selbstständig machen. Er oder sie weiß, dass mit einem Gründungszuschuss der Start leichter zu stemmen ist, beziehungsweise überhaupt erst möglich wird. Doch wo kann der beantragt werden und welche Unterlagen sind nötig? Und woher bekommt man die? Und wie schafft der- oder diejenige, einen Kredit zu erhalten, damit beim Start die notwendige Geschäftsausstattung vorhanden ist? In so einem Fall helfen die Aktivsenioren. Sie unterstützen auch kleine und mittelständische Betriebe, die wirtschaftliche Probleme haben. Und Unternehmen, die auf der Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin sind.