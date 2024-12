Zwei Engel für die Wertinger Schlossweihnacht

Wir begrüßen Euch alle, Ihr lieben Leute!

Denn endlich, endlich dürfen wir heute,

zu dieser kühlen Abendstunde,

verkünden Euch die frohe Kunde:

Wertingen und das Schloss sind nun bereit

für den Advent und die Weihnachtszeit!

Zeilen, die Mara Mayer aus Unterthürheim und Lara Kadura aus Villenbach gerade verinnerlichen. Denn sie sind Teil des Gedichts, das die beiden Schlossengel bei der Eröffnung der Schlossweihnacht in Wertingen vortragen werden. Auswendig müssen die beiden 16-Jährigen die Verse zwar nicht können, wenn sie von hoch oben aus dem Schloss hinab zu den Besucherinnen und Besuchern sprechen werden. Trotzdem proben sie schon fleißig, wenn sie gemeinsam mit dem Zug zur Berufsschule fahren.

Traditionell wird die Rolle des Schlossengels von einer Auszubildenden aus dem Wertinger Rathaus besetzt. Im vergangenen Jahr hat Celina Wörle aus Hirschbach die Aufgabe übernommen. Heuer ist das himmlische Amt mit Mara und Lara gleich doppelt belegt. Beide absolvieren gerade ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten im ersten Lehrjahr. Sie erinnern sich, dass es vor ein paar Jahren schon einmal zwei Schlossengel gab – und freuen sich, jetzt dran sein zu dürfen.

Mara und Lara sind Wertingens Schlossengel 2024

„Das ist eine Ehre und nicht selbstverständlich“, sagt Mara, und Lara nickt bekräftigend. Von Celina haben sie erfahren, dass sie ihre Zeit als Schlossengel 2023 „sehr schön“ fand. Als Verena Beese aus dem Bürgermeister-Vorzimmer Rathauschef Willy Lehmeier fragte, ob es 2024 zwei Schlossengel geben könnte, sagte dieser zu. Und für Mara und Lara war gleich klar, dass sie das auch machen möchten.

Ein bisschen nervös sind die beiden schon, wenn sie daran denken, am Freitag, 6. Dezember, ihr Gedicht sprechen zu müssen, „und alle schauen zu“. Gleichzeitig ist ihnen die Vorfreude anzumerken. Lara hat das Kostüm vom vorherigen Schlossengel Celina übernommen, während sich Mara ein neues, dazu passendes bestellt hat. In ihren weißen Gewändern und mit Heiligenschein auf dem Kopf werden sie zur Schlossweihnacht Süßigkeiten an die Kinder verteilen.

Dillingens Christkind hat bereits Routine

Vergesst für eine Weile die Sorgen der Welt,

und erinnert Euch an das, was wirklich zählt.

Wir wünschen Euch allen eine frohe Zeit,

macht Eure Herzen und Seelen bereit!

Routine für ihr himmlisches Amt kann Hanna Zacher bereits aufweisen. Die Zwölfjährige war im vergangenen Jahr Christkind in Dillingen und darf diese Rolle auch heuer wieder übernehmen. „Mir hat das sehr gut gefallen“, erinnert sich das Mädchen daran, wie sie am ersten Tag auf der Bühne stand und den Christkindlesmarkt mit einem Gedicht eröffnete. Sehr aufgeregt sei sie gewesen. Danach war sie mit Nikolaus und Knecht Ruprecht auf dem Marktgelände unterwegs, verteilte Süßigkeiten und Nüsse.

Auch am zweiten Tag überreichte sie den Kindern kleine Naschereien. Das habe ihr am meisten Spaß gemacht, „weil die sich so gefreut haben“, so die Zwölfjährige. Außerdem hätten viele Menschen Fotos mit dem Christkind machen wollen. Bei all den schönen Erinnerungen an 2023 habe Hanna gerne „Ja“ gesagt, als sie für den Christkindlesmarkt 2024 wieder angefragt wurde.

Icon Vergrößern Christkind Hanna verteilte schon 2023 Süßigkeiten auf dem Dillinger Christkindlesmarkt. Foto: Judith Zacher Icon Schließen Schließen Christkind Hanna verteilte schon 2023 Süßigkeiten auf dem Dillinger Christkindlesmarkt. Foto: Judith Zacher

Zur Vorbereitung gehört, dass Hanna ihr Gedicht für die Eröffnung auswendig lernt. Außerdem war zu klären, ob sie das Kleid aus dem vergangenen Jahr – samtig-weißer Stoff, goldene Pailletten und Elemente – wieder tragen kann. „Sie braucht ein neues“, verrät ihre Mutter, die obendrein erzählt, dass die Familie schon ein paar Mal auf Hannas Rolle als Christkind angesprochen wurde. Ob das Mädchen ihr Amt wohl auch 2025 wieder übernehmen wird? „Mal schauen“, meint Hanna. Denn vielleicht möchte dann wieder ein jüngeres Christkind ran. Erst einmal freut sie sich darauf, ihre Aufgabe in diesem Jahr zu erfüllen.

Info: Die Schlossweihnacht in Wertingen findet am zweiten und am dritten Adventswochenende von Freitag bis Sonntag statt, der Christkindlesmarkt in Dillingen am dritten Adventswochenende ebenfalls von Freitag bis Sonntag.