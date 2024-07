Großes Finale für Rektor Michael Bachmaier an der Grundschule Buttenwiesen

Rund um die Ulrich-von-Thürheim-Grundschule in Pfaffenhofen war kein Parkplatz mehr frei. In der Schulaula tummeln sich 240 Kinder, deren Eltern, Lehrerinnen der Grundschule und Ehrengäste, darunter Landrat Markus Müller, Bürgermeister Hans Kaltner und Schulamtsdirektorin Andrea Eisenreich. Michael Bachmaier, dem langjährigen Rektor der Grundschule, steht nach 42 Berufsjahren, davon mehr als die Hälfte in Führungspostionen an verschiedenen Grundschulen des Landkreises, eine Abschiedsgala in mehreren Akten ins Haus, die er so schnell nicht vergessen wird. Denn was die Schulfamilie gemeinsam mit den Kindern, mit den Frauen des Elternbeirats und des Fördervereins und dem „Schlagerchor“ des männerlosen Kollegiums auf die Bühne zaubert, sprengt nicht nur zeitlich den Rahmen üblicher Abschiedsfeiern. Da dem ausgewiesenen Musiker Bachmaier die vielen musikalischen Schmankerl freuen, kommt erst gar keine melancholische Abschiedsstimmung auf.

Pfaffenhofen feiert Abschied von Schulleiter Bachmaier

Schon der musikalische Beginn mit der Schulhymne aus 240 kräftigen Kinderkehlen verbreitet eine fröhliche Stimmung. Ausgelassen geht es mit einem Trio mit zwei Klarinetten und einer Trompete, dem Flötenensemble und mit dem Lied der Chorklasse 1b „Und wir wünschen gute Reise“ aus der Feder von Elisabeth Hawelka weiter. Landrat Markus Müller und Bürgermeister Hans Kaltner stellen mit launigen Worten vor allem Bachmaiers Verdienste für die gesamte Schulfamilie, seine offene, kollegiale Führung und seine ausgewogenen Balance von Fordern und Fördern heraus. Herzhaftes Lachen erntet der Landrat, als er sich als ehemaliger Schüler von Bachmaier outet und ihm eine erfolgreiche „Wiedereingliederung in den häuslichen Alltag“ wünscht. Auch Kaltner punktet mit seinem Bonmot über Bachmaiers Abstieg vom „Chef vieler Frauen“ zur „Frau als Chefin“, die ihn zuhause erwartet. Schulamtsdirektorin Andrea Eisenreich hält gleich mehrere Geschenke bereit, passend zum breiten Spektrum der Kompetenzen des Schulleiters. Da sind zum einen die Musik, dann sein Faible für die neuen Medien, die vielen gestalterischen Ideen für Unterricht und Schulleben und nicht zuletzt sein kooperativer Führungsstil.

Schulhymne wird in Pfaffenhofen gesungen

Icon Vergrößern Die geballte Frauenpower des Kollegiums bei der “Michi-Bachmaier-Schlagerparade” Foto: Helmut Sauter Icon Schließen Schließen Die geballte Frauenpower des Kollegiums bei der “Michi-Bachmaier-Schlagerparade” Foto: Helmut Sauter

Die letzte Runde eines langen Abschieds eröffnen die Frauen des Elternbeirats und Fördervereins mit einem Rap, der die Gästeschar mitreißt und die vielen sympathischen Gesichter des scheidenden Rektors trotz einheitlicher Fotomaske zeigt. Auch die vierten Klassen wollen Bachmaier in ihrem grandiosen Singspiel “Auf Wiederseh´n“ nicht gehen lassen, organisieren einen Demonstrationszug und fügen sich dann doch in das Unabänderliche, den Mann in seinen Feierabend zu entlassen – aber nicht sang- und klanglos. Alle Texte und Melodien dieses gekonnten Wechsels zwischen Singen und Spielen stammen ebenfalls aus der Feder von Elisabeth Hawelka und werden auswendig vorgetragen.

Kolleginnen präsentieren Schlager mit Bachmaier-Texten

Als letzten von vielen musikalischen Höhepunkten starten die Kolleginnen des einzigen Mannes an der Schule eine Schlagerparade.. Über 20 Schlager der vergangenen Jahrzehnte feiern mit „Bachmaier-Texten“ fröhliche Urständ. Von „schöner fremder Mann“ bis zu Frank Sinatras „my way“ bietet die Frauenpower viele gängige Melodien, die noch einmal zu Jubelstürmen führen. Das letzte Wort hat das Führungsteam Sybille Krause und Michael Bachmaier selbst. Das kurze, aber eindringliche Schlusswort Bachmaiers entspricht seiner Profession als Musiker. Er wünsche der Schule weiterhin Harmonie, Rhythmus und Melodie, denn diese drei zusammen ergeben nicht nur gute Musik, sondern auch eine gute Schule. Ein Glitzer-, Konfetti- und Luftschlangenregen von der Galerie beendet unter dem Jubel der Schülerinnen und Schüler eine Abschiedsgala, wie sie die Schulgeschichte der Gemeinde Buttenwiesen noch nicht erlebt hat.