Es herbstelt im Landkreis Dillingen

Wir sollten uns wirklich nicht übers Wetter beschweren. Es könnte schütten, und im Donau- und Zusamtal ist auch eine lang anhaltende Nebelsuppe zu dieser Jahreszeit möglich. Ein bisschen trüb ist es aber in diesen Tagen schon.

Null Sonnenstunden sind am Montag für Wertingen vorausgesagt

Am Montag sagen die Wetterfrösche jedenfalls null Sonnenstunden für Wertingen und auch für Dillingen voraus. Aber bereits am Dienstag soll die Sonne fünf Stunden scheinen, und am Mittwoch sechs. Bei Höchsttemperaturen von 15 beziehungsweise 14 Grad.

Icon vergrößern Was für ein schöner Anblick. Diese Rosen bringen Farbe ins Spiel. Foto: Gisela Ott Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Was für ein schöner Anblick. Diese Rosen bringen Farbe ins Spiel. Foto: Gisela Ott

Zudem bringt die Natur auch an trüben Tagen Farbe ins Spiel. Unsere Mitarbeiterin Gisela Ott hat in ihrem Garten in Wittislingen fotografiert. Dort bringt ein spärlicher Lichteinfall die schönsten Stimmungen hervor. Insbesondere, wenn Spinnen ihre kunstvollen Netze gesponnen haben.

Icon vergrößern Hagebutten im Garten sind auch trüben Tagen ein Hingucker im Garten. Foto: Gisela Ott Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Hagebutten im Garten sind auch trüben Tagen ein Hingucker im Garten. Foto: Gisela Ott