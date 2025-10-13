Es herbstelt im Landkreis Dillingen

Wir sollten uns wirklich nicht übers Wetter beschweren. Es könnte schütten, und im Donau- und Zusamtal ist auch eine lang anhaltende Nebelsuppe zu dieser Jahreszeit möglich. Ein bisschen trüb ist es aber in diesen Tagen schon.
Null Sonnenstunden sind am Montag für Wertingen vorausgesagt
Am Montag sagen die Wetterfrösche jedenfalls null Sonnenstunden für Wertingen und auch für Dillingen voraus. Aber bereits am Dienstag soll die Sonne fünf Stunden scheinen, und am Mittwoch sechs. Bei Höchsttemperaturen von 15 beziehungsweise 14 Grad.
Zudem bringt die Natur auch an trüben Tagen Farbe ins Spiel. Unsere Mitarbeiterin Gisela Ott hat in ihrem Garten in Wittislingen fotografiert. Dort bringt ein spärlicher Lichteinfall die schönsten Stimmungen hervor. Insbesondere, wenn Spinnen ihre kunstvollen Netze gesponnen haben.
