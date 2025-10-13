Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Wertinger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Wertingen
Icon Pfeil nach unten

Es herbstelt im Landkreis Dillingen

Landkreis Dillingen

Es herbstelt im Landkreis Dillingen

Etwas trübe ist das Wetter in diesen Tagen in der Region. Es gibt aber auch Lichtblicke – und die Hoffnung auf Sonnenstunden.
Von Berthold Veh
    • |
    • |
    • |
    Herrliche Stimmungen im Herbst: Gisela Ott hat ein Spinnennetz in ihrem Garten in Wittislingen fotografiert.
    Herrliche Stimmungen im Herbst: Gisela Ott hat ein Spinnennetz in ihrem Garten in Wittislingen fotografiert. Foto: Gisela Ott

    Wir sollten uns wirklich nicht übers Wetter beschweren. Es könnte schütten, und im Donau- und Zusamtal ist auch eine lang anhaltende Nebelsuppe zu dieser Jahreszeit möglich. Ein bisschen trüb ist es aber in diesen Tagen schon.

    Null Sonnenstunden sind am Montag für Wertingen vorausgesagt

    Am Montag sagen die Wetterfrösche jedenfalls null Sonnenstunden für Wertingen und auch für Dillingen voraus. Aber bereits am Dienstag soll die Sonne fünf Stunden scheinen, und am Mittwoch sechs. Bei Höchsttemperaturen von 15 beziehungsweise 14 Grad.

    Was für ein schöner Anblick. Diese Rosen bringen Farbe ins Spiel.
    Was für ein schöner Anblick. Diese Rosen bringen Farbe ins Spiel. Foto: Gisela Ott

    Zudem bringt die Natur auch an trüben Tagen Farbe ins Spiel. Unsere Mitarbeiterin Gisela Ott hat in ihrem Garten in Wittislingen fotografiert. Dort bringt ein spärlicher Lichteinfall die schönsten Stimmungen hervor. Insbesondere, wenn Spinnen ihre kunstvollen Netze gesponnen haben.

    Hagebutten im Garten sind auch trüben Tagen ein Hingucker im Garten.
    Hagebutten im Garten sind auch trüben Tagen ein Hingucker im Garten. Foto: Gisela Ott
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden