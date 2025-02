Im Fasching geht es im Landkreis Dillingen außerirdisch zu

Selbst Karnevalsfreunde aus Köln kommen nach Wertingen, um sich für die fünfte Jahreszeit einzukleiden: Im Buttinette-Faschings-Shop in der Zusamstadt wird auf 600 Quadratmetern all das geboten, was das Narrenherz begehrt. Silke Lugl ist die Filialleiterin. An diesem Vormittag trägt sie eine hellblaue Glitzer-Perücke und sagt: „Hier bei uns im Laden herrscht meist eine fröhliche Stimmung. Die Leute finden es toll, verschiedene Kostüme auszuprobieren.“ Lugl hat dabei schon die verschiedensten Gruppen erlebt. Sie berichtet von Männern, die lachend Tutus anprobieren oder als Feen durch die Gänge „schweben“. Hoch her geht es kurz vor dem Weiberfasching, so Lugl. Dann kommen die Frauengruppen, die sich gemeinsam einkleiden und dabei einen Heidenspaß haben. Wir wollten von Faschingsexperten in Wertingen wissen, was heuer angesagt ist, was die Dauerbrenner sind und welche Kostüme am teuersten sind.

Elli Höchstätter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wertingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fasching Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis