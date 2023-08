Frauenstetten

Diese Gartenkunst in Frauenstetten ist selbst gemacht

Sabine und Holger Fetzer genießen den Schatten in der Feierabendecke.

Plus Holger Fetzer wandelte alte Ziegel und weiteres Material eines alten Hauses in einen Hingucker um. So entstand ein außergewöhnlicher Vorgarten.

Wenn es ruhig wird, kommen die verschiedensten Gedanken. Sabine Fetzer aus Frauenstetten sagt: „Wenn die innere Unruhe zu einem Funken der Idee erwache, gebe es für kreative Menschen kein Halten mehr.“ So sei es auch bei ihrem Ehemann. Kaum hätte er ein Projekt beendet, habe er schon das nächste vor Augen. So sei es auch zur Verschönerung des eigenen Gartens durch Skulpturen gekommen.

Drei große Stelen sind in dem Garten in Frauenstetten zu sehen

Bereits von der Hauptstraße „Am Zusamtal“ aus kann man einen guten Blick auf das Schmuckstück werfen. Zentriert stehen im weitläufigen Vordergarten drei große Säulen. Links und rechts ist dünn geschnittenes Holz in einen Metallrahmen gespannt. In der Mitte ergänzt ein florales Muster in einer Metallplatte die Zierde.

