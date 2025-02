Seniorenfasching in Lauterbach: Von Pfarrhofmäusen, Fröschen und Prinzen

Hoch her ging es in diesen Tagen beim Seniorenfasching in Lauterbach. Wobei der Saal des dortigen Pfarrhofs bis auf den letzten Platz besetzt war. Für Stimmung sorgte dabei Hans Löffler, der mit seiner Ziehharmonika zum Singen und Schunkeln aufspielte und die in Lauterbach bekannten Komödianten.

Das begann schon mir der Begrüßung durch die Pfarrhofmäuse, hinter denen sich Gerlinde Eckl und Helmut Sauter verbargen. Sie klagten über ihre mangelnden Zukunftsperspektiven wegen der Renovierungsmaßnahmen im Pfarrhof, die ihren Lebensraum sehr einschränken, aber auch wegen ihres schon fortgeschrittenen Alters.

Beim Seniorenfasching in Lauterbach treten die Pfarrhofmäuse auf

Pfarrer Mathias Kotonski lies mit dem Lied „Eine Romfahrt, die ist lustig“, die Reise des Hurga-Clubs und die Wallfahrt der Ministranten in die Ewige Stadt auf humorvolle Weise Revue passieren. Auf einer Bank an der Mariengrotte trafen sich Gerlinde Eckl und Helmut Sauter als im wahrsten Sinne des Wortes alte Schulfreunde, die sich allerhand Gemeinheiten an den Kopf warfen und aus ihren Poesiealben aus ihrer schon sehr lang zurückliegenden Schulzeit zitierten.

Es geht an diesem Nachmittag auch um Faschingskostüme

Vom ersten Besuch eines Sonntagsbrunches erzählte Anna Uhl. Die Überforderung durch die Vielfalt und die Fülle des Buffets sorgte dabei für manche kuriose Begebenheit. Beim Aufstöbern alter Faschingskostüme erinnerten sich Gabriele und Günther Kraus an ihre erste Begegnung als Frosch und Marienkäfer beim Feuerwehrball in Illemad. Doch groß war die Enttäuschung, als sich trotz intensiven Küssens der Frosch nicht in einen edlen Prinzen verwandelte.

Gerlinde Eckl und Helmut Sauter traten als alte Schulfreunde aus und warfen sich allerhand Gemeinheiten an den Kopf. Foto: Mathias Kotonski

Deftig wie das Programm war auch die Gulaschsuppe, die zum Schluss von den Frauen des Seniorenteams serviert wurde. So hatten die Senioren, die aus der ganzen Pfarreiengemeinschaft Buttenwiesen und darüber hinaus kamen, einen frohen und sehr unterhaltsamen Nachmittag erlebt. (AZ)

Günther und Gabriele Kraus in ihren alten Faschingskostümen als Frosch und Marienkäfer. Foto: Mathias Kotonski