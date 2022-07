Füssen/Wertingen

18:15 Uhr

Wertinger feiern in Füssen einen emotionalen Gemeinschaftserfolg

Plus Tosender Applaus im Festspielhaus Neuschwanstein bestärkt die rund 250 Mitwirkenden der Wertinger Music Story.Zehn Szenen zeigen den Wandel der Geschichte und Emotionen in 900 Jahren.

Von Birgit Alexandra Hassan

Minutenlanger Applaus, Standing Ovations, während Tobias Wiedenmann ein ums andere Mal singend klarmacht: „Music was my first love, and it will be my last.“ – Musik war meine erste Liebe, und sie wird auch meine letzte sein. Emotionen sollten mit der Wertinger Music Story wachgerufen werden. Und das ist den Mitwirkenden bei der Premiere im Festspielhaus Füssen gelungen.

