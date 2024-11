SSV Dillingen holt Torjäger zurück

Um im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga West zu bestehen, hat die SSV Dillingen in diesen Tagen einen ersten Transfer getätigt: Angreifer Lars Jaud vom Berliner Landesligisten „Berolina“ kehrt nach fünfjähriger Abstinenz an die Donau zurück. Dies bestätigte gegenüber unserer Zeitung SSV-Vorsitzender Christoph Nowak. Bereits im vergangenen Winter streifte Jaud während der Hallenrunde für einige Spiele das Dillinger Trikot über. Dies geschah in Form des vom Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) geschaffenen Zweitspielrechts. Jetzt haben die Kreisstädter den Torjäger, der in früheren Zeiten unter anderem auch für den FC Lauingen am Ball war, fest verpflichtet.

Ex-Trainer Holzapfel heuert in Friedberg an

SSV-Spielertrainer Michael Hildmann hat somit im Angriff wieder mehr Optionen. Derweil wurde auch bekannt, dass Hildmanns Vorgänger als Coach, Thomas Holzapfel, einen neuen Verein gefunden hat. Er trainiert künftig die Sport-Freunde Friedberg in der Kreisliga Ost.