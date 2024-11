Verdiente Kameradinnen und Kameraden sind bei einem Ehrenabend der Kreisgruppe Schwaben-Nord im Reservistenverband (VdRBw) im Landgasthaus Stark in Gottmannshofen ausgezeichnet worden. Kreisvorsitzender Werner Wölfel leitete die Veranstaltung unter dem geistlichen Beistand des Pfarrers Bernd Rochna. Das Motto lautete: „Ehre, wem Ehre gebührt“.

An der Ehrung beteiligte sich auch der stellvertretende Bezirksvorsitzende für Schwaben, Klaus Langer, während der Reservistenmusikzug Nordschwaben „König Ludwig“ unter der Stabsführung von Hans Rexel für Musik sorgte. Den Geehrten sprach Werner Wölfel Dank für das Engagement und seine Glückwünsche aus. Dabei gab er auch seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Kameraden weiterhin ihrer Aufgabe gerecht werden und vor allem in Erinnerung an die Verpflichtung, „ die Satzung zu wahren und die Kameradschaft zu pflegen“, ihrem Reservistenverband die Treue halten. Sie sollten weiterhin für die Bundeswehr als Mittler in der Gesellschaft tatkräftig eintreten, wenn es auch zunehmend schwieriger wird. (AZ)

Sie wurden ausgezeichnet 10 Jahre: Karlheinz Ackermann, HGefr d.R. (Fessenheim), Christiane Altmann (Dillingen), Thomas Gebert, OGefr d.R. (Fessenheim), Peter Raab, OFw d.R. (Fessenheim), Stefan Raul, Hptm d.R. (Asbach-Bäumenheim), Erwin Weber, StUffz d.R. (RMZ) 25 Jahre: Hermann Brunner, StFw d.R. (Ederheim), Walter Stütz, OGefr d.R. (Aislingen) 40 Jahre: Martin Lang, Gefr d.R. (Riedlingen), Josef Reichensberger, OTL d.R. (Riedlingen) 50 Jahre: Gerhard Behlau, Hptm d.R. (Mertingen), Helmuth Schulze, Fw d.R. (Riedlingen) 60 Jahre: Heinrich Schilling, Hptm d.R. (Meitingen), Alfred Sigg, Maj d.R. (Wertingen) Ehrennadel: Bronze: Enrico Holzner, HGefr d.R. (Nördlingen) Silber: Stefan Pfeifer, HGefr d.R. (Weilheim), Patrick Reiser, Maj d.R. (Meitingen), Jürgen Wiedemann, OGefr d.R (Ebermergen) Gold: Bernhard Schildenberger, StFw d.R. (Riedlingen), Roland Schärtel, HFw d.R. (Wemding)