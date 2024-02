"Gschupfte Nudla", Gesang und Humor im Landgasthof Gottmannshofen

Bereits in den 90er-Jahren hat die Kleinkunstbühne Lauterbach das "Aufspieln beim Wirt" etabliert. Jetzt schwangen wieder 220 Sängerinnen und Sänger zum größten Chor im Landkreis auf.

Josef Stark hat als Wirt vom Landgasthof in Gottmannshofen schon viel erlebt, aber noch selten einen solchen Ansturm auf seine Wirtschaft wie beim „Aufspieln“ am Wochenende. Die Kleinkunstbühne Lauterbach hat das „Aufspieln beim Wirt“ in den 1990er-Jahren zusammen mit Uwe Rachuth, dem damaligen Volksmusikberater des Bezirks Schwaben, im Zusamtal etabliert und mit Musik- und Gesangsgruppen aus der Region bis heute beibehalten.

So kann Gerhard Sauter von der Lauterbacher Bühne neben der riesigen Besucherschar die fünf Musikantinnen und Musikanten der Gruppe „Schwäbischwild“ und den Lauterbacher Dreigesang als Protagonisten des Abends begrüßen. Dass beim „Aufspieln“ auch der Humor nicht zu kurz kommt, dafür sorgt das Wertinger Urgestein Alfred Sigg mit seinen Anekdoten und „Gschichtla“ aus dem Wertinger Gäu.

Siggs Geschichten werden an den Tischen diskutiert und viele Parallelen zur eigenen Lebenswelt entdeckt. Foto: Gerhard Sauter

Bekannte Blasmusikstücke, Walzer und Zwiefache in vielseitigen und einfallsreichen Arrangements der „schwäbischen Wilden“ lösen immer wieder Begeisterungsstürme im proppenvollen Saal aus. Die Schwestern Magdalena und Johanna Held an der Klarinette und am Cello, Lukas Linzmeier auf der Trompete, Martin Hegele mit der Steirischen Harmonika und Tobias Mittelmeier auf der Tuba interpretieren traditionelle Volksmusik mit modernen, schwungvollen Arrangements neu, kombinieren Melodien zum Tradimix und wechseln gekonnt zwischen mitreißenden und beruhigenden, auch nachdenklich stimmenden Klängen.

Johanna Wech, Ulrike Heindl und Marlies Landherr vom Lauterbacher Dreigesang stehen den fünf Instrumentalisten in nichts nach und bringen im Nu den Saal zum Mitsingen beim legendären Lied über schwäbische Gaumenfreuden wie „gschupfte Nudla, saure Kuttla, a Häbresmuas, a Flädlesuppa…“. Die Stimmung im Saal nähert sich beim Quodlibet „ Oi Halbe Bier, zwoi Halbe Bier…“ dem Siedepunkt, denn fünf unterschiedliche Melodien und Texte gemeinsam in verschiedenen Gruppen zu singen, ohne aus dem Takt zu kommen, erfordert nicht nur sichere Sangeskunst, sondern vor allem hohe Konzentration, die sich zum Schluss in tosendem Applaus entlädt. Auch beim weiteren Liedrepertoire ist immer wieder Mitsingen angesagt. Und als alle den Refrain „Ein Likörchen auf das Frauenchörchen…“ anstimmen, lässt sich der Wirt nicht lumpen und kredenzt den drei Sängerinnen das geforderte „Likörchen in scharfer Form“.

Musikanten und Sängerinnen freuen sich über das gewaltige Echo aus dem Publikum. Foto: Gerhard Sauter

Und was Alfred Sigg den aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörern kredenzt, sorgt für herzhaftes Lachen bis hin zu Jubelstürmen und angeregten Diskussionen an den Tischen. Denn „d'r Sigga Fredl“ versteht es, mit seinem Detailwissen über geschichtliche Ereignisse oder alltägliche Begebenheiten mit bekannten Persönlichkeiten nicht nur Spannung zu erzeugen, sondern mit verschmitztem Humor Pointen zu setzen, sodass immer wieder fröhliches und befreiendes Lachen durch den Saal schallt. Ob Geschichten über die legendären Pfarrherrn Nägele, Hops und Hieber, die stadtbekannte Wirtin Ottilie oder den Schwaben Gottlieb als Diener des Papstes, Alfred Sigg zieht das Publikum in seinen Bann und weiß immer noch eine weitere Pointe zu zünden.

Lesen Sie dazu auch

"Aufspieln beim Wirt" in Gottmannshofen mit viel Musik, Gesang und Witz

Souverän und mit einer Prise Humor gewürzt, führt Helmut Sauter von der Kleinkunstbühne durch den Abend, reichert das musikalische Geschehen mit passenden schwäbischen Versen an und „treibt“ Instrumentalisten, Sängerinnen und Erzähler zur Höchstform. Dass Beiträge aus dem Publikum beim „Aufspieln“ willkommen sind, animiert Pfarrer Mathias Kotonski zu einem hörenswerten Gedicht über seinen Namenspatron Matthias, der im Schwäbischen als Wetterprophet gilt, denn „Mattheis bricht's Eis, hat'r koins, no macht er oins“. Auch Walter Manz aus Lauingen bringt mit seinen Versen über „d' Rotzbolla“ das Publikum zum Lachen. Bloß gut, dass alle schon das Essen hinter sich haben. Mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Ade zur guten Nacht“ nach drei Stunden musikalischem und literarischem Feuerwerk ist allerdings noch nicht Schluss, denn die über 200 Gäste fordern von „Schwäbischwild“ immer wieder Zugaben, sodass das Limit 23.00 Uhr überschritten wird. Ein furioser Abend, der bei allen Anwesenden eine heitere und herzliche Stimmung hinterlässt mit dem Aufruf aus dem Publikum: nächstes Frühjahr wieder! (AZ)