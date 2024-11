Musikkabarett im Landgasthof

Die Kleinkunstbühne Lauterbach gastiert am Samstag, 16. November, 20 Uhr mit der hochkarätigen bayerischen „Supergroup“ um Josef Brustmann, Sebastian Horn und Benny Schäfer im Landgasthof Stark in Gottmannshofen. Ihr Programm „Isara Rapidus“ ist eine Mischung aus Musikkabarett, Indie-Pop, Jazz und neuen Volksliedern.

Kleinkunstbühne Lauterbach im Landgasthof in Gottmannshofen

Josef Brustmann war jahrelang mit dem „Bairisch Diatonischen Jodelwahnsinn“ und der „Monaco Bagage“ auf Tour. Sebastian Horn spielte, textete und sang bei den „Bananafishbones“ und ab 2012 bei „Dreiviertelblut“. Und Benny Fischer kam über den Jazz zu „Dreiviertelblut“ und „Brustmanns Lust“. Drei ganz verschiedene musikalische Biografien haben sich da zusammengetan und treten nun als mächtiger Drei-Männer-Gesang zur Zither, Gitarre und zum Bass auf. Sie singen eigene neue Lieder, die das Leben so schreibt. Doch ihre Vorliebe gilt alten bayerischen Volksliedern, die etwas Magisches und Geheimnisvolles, aber auch Erotisches und Abgründiges ausstrahlen. Diese ganze Bandbreite, diese zauberhafte Schönheit und urwüchsige Kraft der Lieder zeigen sie in ihrem Programm „Isara Rapidus“.

Karten im Vorverkauf gibt es in der Martinus-Apotheke in Wertingen, bei Lotto Eisele in Buttenwiesen, im Naturladen Beutmüller in Meitingen, telefonisch unter 08274/691622 oder per Mail an sauter.gerd@gmx.de. Die Saalöffnung erfolgt bereits um 18 Uhr, da vor dem Programm bis 19 Uhr das Essen möglich ist. Der Eintritt beträgt 19 Euro. (AZ)