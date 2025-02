Theatersaison Schützenverein Gottmannshofen: Das sind die Termine 2025

Die Vorbereitungen für die Saison 2025 haben bei der Theatergruppe des Schützenvereins Gottmannshofen begonnen. In diesem Jahr kommt eine Komödie in drei Akten von Wolfgang Bräutigam zur Aufführung. Es geht es um einen Schatz, der in einem goldenen Sarg versteckt sein soll.

Theatergruppe Gottmannshofen zeigt Komödie in drei Akten

Die Aufführungstermine sind: Samstag, 12. April, Palmsonntag, 13. April, Ostersonntag, 20. April, Ostermontag, 21. April, und Freitag, 25. April. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Der Saal öffnet jeweils eine Stunde vor Beginn der Aufführung im Landgasthof Stark. Platzreservierungen sind ab sofort möglich unter der Telefonnummer 08272/2516 beziehungsweise im Internet unter www.theater-gottmannshofen.de. (AZ)