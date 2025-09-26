Vor 100 Jahren wurde der Soldatenverein Gottmannshofen gegründet

Im kleinen Rahmen feierte der Soldaten- und Kameradenverein Gottmannshofen mit der Wallfahrt sein 100-jähriges Vereinsjubiläum. Vorsitzender Martin Kaim blickte dazu auf die 100-jährige Geschichte des Vereins zurück.

Der Krieger- und Soldatenverein Gottmannshofen war am 2. August 1925 gegründet worden. Es war Thomas Wörle aus Geratshofen, der laut Protokoll zu der Gründungsversammlung, damals zur Gründungsversammlung eingeladen hatte. Vorsitzender wurde damals Benedikt Geißler aus Gottmannshofen, sein Stellvertreter wurde Michael Gerblinger aus Geratshofen. Anlass zur Gründung des Vereins waren die Kriegsjahre 1914/1918. Damals wurden in Gottmannshofen 84 Männer zum Kriegsdienst eingezogen. Am Ende des Krieges trauerte Gottmannshofen um 18 Männer, die nicht mehr in die Heimat zurückgekehrten.

Während des Zweiten Weltkrieges ruhte der Verein. Die Wiedergründung fand am 25. März 1953 statt. Andreas Seitz aus Geratshofen und Leo Schmid und Gottmannshofen bildeten damals die neue Führungsspitze. 1954 wurde beschlossen, eine Kriegerwallfahrt durchzuführen. Am 15. August 1954 wurde diese erstmalig abgehalten. Im Oktober 1998 wurde der Name der Wallfahrt in Friedens- und Soldatenwallfahrt geändert, um auch den Reservisten die Teilnahme an der Wallfahrt zu ermöglichen.

Bürgermeister Willy Lehmeier dankte dem Verein im Namen der Stadt Wertingen für den ehrenamtlichen Einsatz. Er sagte, dass von 1925 bis heute den Gründungsvätern, den ehemaligen Vorsitzenden, dem Ehrenvorsitzenden Walter Deisenhofer, dem ehemaligen Vorsitzenden Klaus Heinrich und dem heutigen Vereinschef Martin Kaim und seinen Mitgliedern im Vorstand großer Dank und hohe Anerkennung gebühren.