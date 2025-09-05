Großeinsatz in Villenbach: Ein 89-Jähriger wird gesucht

Bei Villenbach ist es am Donnerstag zu einem Großeinsatz bei der Suche nach einem vermissten 89-jährigen Mann gekommen. Der Senior, der auf Pflege angewiesen ist, hatte nach Angaben der Polizei gegen 19.40 Uhr sein Zuhause mit seinem Auto verlassen. Er fuhr zu einem Waldstück bei Riedsend.

Ein Bekannter findet den 89-Jährigen bei einem Waldstück

Dort konnte laut Polizeibericht der Wagen des 89-Jährigen festgestellt werden. Es folgte eine Vermisstensuche mit einem Großaufgebot an Polizeikräften, Feuerwehr und der Rettungshundestaffel. Schließlich fand ein Bekannter den Vermissten kurz nach 22 Uhr im Wald. Die Feuerwehr brachte den Senior schließlich nach Informationen unserer Redaktion zum Rettungswagen des BRK.

Wegen des starken Gewitters kann die Hubschrauberstaffel nicht fliegen

Der Mann war nach Angaben der Polizei in einem stark unterkühlten Zustand und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Mit im Einsatz eingebunden waren die Feuerwehren Riedsend, Wengen und eine Führungskraft der Feuerwehr-Kreisbrandspektion. Eine Hubschrauberstaffel der Polizei konnte wegen des starken Gewitters am Donnerstagabend nicht anfliegen, teilte die Polizeiinspektion Dillingen auf Anfrage unserer Redaktion mit. „Insgesamt waren 72 Einsatzkräfte an der Suche beteiligt“, informiert der Riedsender Feuerwehrkommandant Benedikt Edin. (AZ, bv)