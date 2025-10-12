Großübung zum Hochwasserschutz bei Surteco in Buttenwiesen

Sieben Feuerwehren der Großgemeinde Buttenwiesen sowie die Feuerwehr aus Mertingen trafen sich auf dem Firmengelände der Surteco in Buttenwiesen zu einer großangelegten Übung zum Hochwasserschutz. Anlass war die bayernweite Feuerwehraktionswoche 2025. Organisiert wurde die Feuerwehrübung vom Brandschutzbeauftragten der Firma Surteco, Volker Gassner, gemeinsam mit Kreisbrandmeister Daniel Riegl.

Besonderes Augenmerk galt dem sogenannten „Beaver-System“, einem mobilen Hochwasserschutz, der bereits beim Hochwasser im Juni 2024 erfolgreich eingesetzt worden war. Damals konnte dadurch nicht nur das Surteco-Firmengelände, sondern auch angrenzende Wohnhäuser im Ortsteil Pfaffenhofen vor größeren Schäden bewahrt werden. Das System besteht aus mit Luft gefüllten Schläuchen, die vor Ort mit Wasser befüllt und zu einer flexiblen Barriere verbunden werden können. Bei Bedarf lässt sich die Schutzlinie verlängern oder erhöhen.

Die Wehren der Großgemeinde Buttenwiesen stellten zudem das mobile System „NOAQ Boxwall“ vor, dessen „Curve-Mix-Set“ neben der Bildung von Innen- und Außenkurven auch den Bau eines Wasserbeckens ermöglicht. Weitere Geräte wie Wasserrückhaltesysteme, Ölsperren sowie der mobile Rollcontainer der Feuerwehr Thürheim mit Hochwasserschutz-Ausrüstung wurden ebenfalls begutachtet.

An der Übung nahmen rund 130 Feuerwehrleute sowie zahlreiche Mitarbeitende der Firma Surteco teil. Bürgermeister Hans Kaltner aus Buttenwiesen, einige Gemeinderäte, Bürgermeister Veit Meggle aus Mertingen sowie eine Kommission der Kreisbrandinspektion Donau-Ries machten sich vor Ort ebenfalls ein Bild.