Johann Klaus wird Feldgeschworener in Villenbach

Die Sache mit der Grundsteuer ist kompliziert und eine gerechte Lösung für alle nahezu unmöglich. Diese Erkenntnis machen derzeit viele Kommunen und nun auch der Gemeinderat in Villenbach. Das Kommunalparlament setzte sich in der jüngsten Sitzung mit den Folgen der Grundsteuerreform auseinander. Konkret ging es um die Frage, wie es die Verantwortlichen der Gemeinde schaffen können, dass die Belastungen für die Bürger und Bürgerinnen nicht allzu hoch werden und die Einnahmen für die Gemeinde in etwa gleich bleiben.

